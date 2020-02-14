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Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

14.02.2020 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый романтический праздник года. День влюбленных 14 февраля многие провели, что любопытно, на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

Таким образом Беларусь присоединилась к всемирной акции «На велосипеде зимой». На сайте оргкомитета зарегистрировались около 13 тысяч участников со всех континентов. Из них – более 300 белорусов.

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

В столице для отважных спортсменов даже организовали своеобразные энерготочки, где в качестве топлива предлагали чашечку кофе. 

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

Камилла Шах оценила креатив.

Люди в материале: Камилла Шах

 
 
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Новости Беларуси. Самый романтический праздник года. День влюбленных 14 февраля многие провели, что любопытно, на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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