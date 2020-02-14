«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два сезона

Источник материала: Tut.by

УЕФА сообщил об отстранении действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» от еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы) на два сезона.



Reuters

Причина такого решения — нарушение правил финансового фэйр-плея (соотношения потраченных и заработанных денег).

Как уточняет УЕФА, мониторинг финансовых операций «Манчестер Сити» прошел 22 января и включал 2012−2016 годы. В это время клуб серьезно завышал доходы от спонсоров.

Команда также оштрафована на 30 миллионов евро.

Команда Пепа Гвардиолы сможет доиграть действующий сезон в еврокубках, но следующие два вынуждена будет пропустить.

При этом «Манчестер Сити» будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если CAS согласится с доводами УЕФА, то место «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов получит пятая команда Премьер-лиги (так как «МС» почти гарантировал себе позицию в топ-4).