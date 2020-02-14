ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два сезона

14.02.2020 21:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

УЕФА сообщил об отстранении действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» от еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы) на два сезона.


Reuters

Причина такого решения — нарушение правил финансового фэйр-плея (соотношения потраченных и заработанных денег).

Как уточняет УЕФА, мониторинг финансовых операций «Манчестер Сити» прошел 22 января и включал 2012−2016 годы. В это время клуб серьезно завышал доходы от спонсоров.

Команда также оштрафована на 30 миллионов евро.

Команда Пепа Гвардиолы сможет доиграть действующий сезон в еврокубках, но следующие два вынуждена будет пропустить.

При этом «Манчестер Сити» будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если CAS согласится с доводами УЕФА, то место «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов получит пятая команда Премьер-лиги (так как «МС» почти гарантировал себе позицию в топ-4).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА сообщил об отстранении действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бетонную ручку подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика