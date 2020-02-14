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«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два сезона
Источник материала: Tut.by
УЕФА сообщил об отстранении действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» от еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы) на два сезона.
Причина такого решения — нарушение правил финансового фэйр-плея (соотношения потраченных и заработанных денег).
Как уточняет УЕФА, мониторинг финансовых операций «Манчестер Сити» прошел 22 января и включал 2012−2016 годы. В это время клуб серьезно завышал доходы от спонсоров.
Команда также оштрафована на 30 миллионов евро.
Команда Пепа Гвардиолы сможет доиграть действующий сезон в еврокубках, но следующие два вынуждена будет пропустить.
При этом «Манчестер Сити» будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Если CAS согласится с доводами УЕФА, то место «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов получит пятая команда Премьер-лиги (так как «МС» почти гарантировал себе позицию в топ-4).
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УЕФА сообщил об отстранении действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона.
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