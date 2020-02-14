Только ЗОЖ! Лукашенко не советует белорусам есть икру и ананасы

СТВ , передает "Белсат" . Сюжет об этом показало, передает





«Запомните, воздух, питание и вода – это самые важные элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение – ну у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, до семи я уже вышел на лыжню – она ​​у меня еще сохранилось – и набегался там. Это заряд на целый день.





Далее нужно правильно питаться, дышать свежим воздухом и будете здоровы – только это нужно. И если думаете, что нормально питаться – это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее – вы глубоко ошибаетесь. Ешьте то, что производится здесь», – сказал Лукашенко работникам Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.





Напомним, Лукашенко не в первый раз выступает с советами по поводу питания и вообще здорового образа жизни. Например, в 2013 году во время обращения к Национальному собранию глава государства озвучил «диетическую формулу», что стало поводом для многочисленных шуток и мемов: «Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну поешь с селедкой, с рыбой. Зачем ты на ночь, вместе с этой картошкой жрешь мяса и ложишься спать? Как ты будешь спать? Как ты проснешься утром?» Тогда Лукашенко также настоятельно советовал белорусам есть отечественные продукты.



