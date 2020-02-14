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Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ГАИ с любовью. Инспекторы поздравили водителей с романтичным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неслучайно сегодня на дороге инспектор с таким актуальным именем – Любовь.
Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:
Целуйтесь, но только не за рулем!
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Новости Беларуси. От ГАИ с любовью. Инспекторы поздравили водителей с романтичным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздничный...
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