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В Минске на перекрестке Renault врезался в бус и загорелся. Пассажиров легковушки увезли на скорой

15.02.2020 01:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 15 февраля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской легковушка врезалась в микроавтобус — и загорелась. Об это сообщает корреспондент TUT.BY, оказавшийся неподалеку от места аварии.


Фото: Елена Зуева, TUT.BY

ДТП произошло около 00.15. По словам очевидцев, Renault ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра города, водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус Volkswagen. После столкновения Renault загорелся.


Очевидцы утверждают, что в легковушке все места были заняты. Водителя и пассажиров увезла скорая.


На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

 
 
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Ночью 15 февраля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской легковушка врезалась в микроавтобус - и загорелась.
 
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