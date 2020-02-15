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В Минске на перекрестке Renault врезался в бус и загорелся. Пассажиров легковушки увезли на скорой
Источник материала: Tut.by
Ночью 15 февраля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской легковушка врезалась в микроавтобус — и загорелась. Об это сообщает корреспондент TUT.BY, оказавшийся неподалеку от места аварии.
ДТП произошло около 00.15. По словам очевидцев, Renault ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра города, водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус Volkswagen. После столкновения Renault загорелся.
Очевидцы утверждают, что в легковушке все места были заняты. Водителя и пассажиров увезла скорая.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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Ночью 15 февраля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской легковушка врезалась в микроавтобус - и загорелась.
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