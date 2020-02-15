В Минске на перекрестке Renault врезался в бус и загорелся. Пассажиров легковушки увезли на скорой

Источник материала: Tut.by

Ночью 15 февраля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской легковушка врезалась в микроавтобус — и загорелась. Об это сообщает корреспондент TUT.BY, оказавшийся неподалеку от места аварии.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

ДТП произошло около 00.15. По словам очевидцев, Renault ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра города, водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус Volkswagen. После столкновения Renault загорелся.









Очевидцы утверждают, что в легковушке все места были заняты. Водителя и пассажиров увезла скорая.





На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.