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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

15.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Валерий КОДЫЛЕВ - диспетчер городских электросетей. Во время дежурства в его ведении находится щит управления энергоснабжения Пинска: ремонт, отключение, ликвидация внештатной ситуации - все контролируется здесь. Более 25 лет он работает в Пинских электросетях, можно сказать, несет службу, так же как четко, ответственно, так и в Афганистане. То была суровая жизненная школа для многих парней, уроки которой усваиваются навсегда.




В эти дни Валерий Леонидович снова перелистывает свой афганский альбом, вспоминает такой же февраль, только в Кабуле, куда после ферганской учебки прибыл в 357-й полк гвардейской 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии. Кстати, в конце 1979 года она одной из первых была переброшена в зону разгоравшегося конфликта. В то время ее называли лучшей из всех в воздушно-десантных войсках СССР. Валерий Кодылев оказался в ограниченном контингенте вооруженных сил, когда в афганской кампании наступил третей предпоследний этап: прекращались масштабные операции, начался переход к поддержке правительственных войск авиацией, огневым прикрытием, саперной работой. Это сейчас такие выводы сделали историки, а тогда для ребят просто все еще шла война.




- Увиденное сразу впечатлило: горная страна, большой аэродром. Немного повеяло романтикой, пока не услышал, как свистят пули над головой, - рассказывает ветеран. - Мой второй батальон размещался в провинции Бамиан, в центральной части Афганистана, где сходились караванные тропы через горы Гиндукуш. Основной задачей было прикрывать действия войск на северо-западе от Кабула, не допуская их обхода противником со стороны высот. Там-то я по-настоящему понял, что такое мирное небо. Пока все было тихо - садились самолеты, вертолеты со снабжением, с письмами из дома. А когда мы пребывали в тревожном ожидании боя - никто не летал, блокировались перевалы, десантники оставались как в каменном мешке. Уже в апреле двое из тех, с кем учился в Фергане и прибыл в дивизию, погибли.

Валерий Кодылев отслужил рядовым стрелком-автоматчиком все полтора года. С тех пор минуло три десятка лет. Накрепко впечатались в память номер верного друга-парашюта, и, конечно же, имена ребят из Москвы, Чернигова, Омска, Новокузнецка, командира майора Бланка… У каждого своя судьба, но те, кто прошел дорогами Афганистана, хорошо знают цену жизни, помня ответственные моменты, из которых она состоит: помог ли ты товарищу, выполнил ли приказ Родины…

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото и фоторепродукция автора

 
 
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Валерий КОДЫЛЕВ - диспетчер городских электросетей. Во время дежурства в его ведении находится щит управления энергоснабжения Пинска: ремонт, отключение,...
 
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