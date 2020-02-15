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Белоруска Ванесса Колодинская вновь стала чемпионкой Европы по борьбе

15.02.2020 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Риме продолжается чемпионат Европы по трем разновидностям борьбы. После завершения турнира «классиков» на ковры спорткомплекса PalaPellicone выходят «вольники»

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

14 февраля завершались состязания женщин, причем на награды разного достоинства претендовали три белорусских спортсменки. Титулованная Ванесса Колодинская (53 кг), которой в решающей финальной в категории до 53 кг противостояла «вольница» из Нидерландов Джессика Корнелия Франциска Блажка, была полна решимости вновь, не в первый раз, стать чемпионкой Европы. Она и стала героиней этого вечера.



Ванесса начала схватку осторожно, поначалу проигрывала один балл, но затем сумела выйти вперед и закрепить преимущество. Голландская спортсменка защищалась упорно, но мастерства ей явно не хватало. В итоге — второе «золото» в копилке сборной Беларуси!

Две белоруски поспорили за «бронзу», причем, так сложилось, что обе выясняли отношения с соперницами из Азербайджана. Ирина Курочкина (57 кг) на предварительной стадии оставила не у дел польку Магдалену Глодек, затем уступила Грейс Буллен из Норвегии и в схватке за 3 место встретилась с Аленой Колесник (Азербайджан). В свою очередь Вероника Иванова (62 кг) проиграла украинке Юлии Ткач-Остапчук и за бронзовую медаль спорила с Татьяной Омельченко (Азербайджан).


Ирина Курочкина билась за награду как львица и вырвала викторию, а с ней и 3 место, на последней минуте поединка. Вдвойне приятно, что она пока единственная в женской дружине, кто уже успел завоевать олимпийскую лицензию. А вот Вероника Иванова, в отличие от подруг по команде, одолеть свою визави не смогла, как ни старалась. В итоге наши соотечественницы поднимались в этот вечер на пьедестал дважды.

14-го февраля стартовали состязания мужчин. В полном составе вступила в спор за награды сборная Беларуси. В нее вошли: Димчик Ринчинов (57 кг), Владислав Койко (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Виктор Середа (70 кг), Андрей Карпач (74 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг), Расул Тихаев (86 кг), Омаргаджи Магомедов (92 кг), Денис Хроменков (97 кг), Игорь Дядко (125 кг).
 
Теги: Минск
 
 
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В Риме продолжается чемпионат Европы по трем разновидностям борьбы. После завершения турнира «классиков» на ковры спорткомплекса PalaPellicone выходят «вольники»
 
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