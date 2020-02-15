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Православные верующие 15 февраля празднуют Сретение Господне

15.02.2020 08:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Православные верующие 15 февраля празднуют Сретение Господне
Фото из открытых источников

Согласно ветхозаветному закону всякий первенец мужского пола должен быть посвящен Богу, однако этот обряд нельзя было осуществить раньше, чем через сорок дней после появления мальчика на свет. Родителям предстояло не только представить ребенка Богу, но и принести очистительную жертву. Во исполнение этого закона Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а для жертвы выбрали двух голубиных птенцов. Пресвятая Дева Мария не имела нужды в очищении, но по глубокому смирению она подчинилась предписанию закона.

Православные верующие 15 февраля празднуют Сретение Господне Зачем верующим электронные чётки?

В это время в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Повинуясь божественному внушению, праведный старец явился в храм и там увидел чудо - Господа в облике младенца. Симеон объявил Иисуса Спасителем. Обратившись к Божией Матери, Симеон предсказал ей об Иисусе: «Вот из-за него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А тебе самой оружие пройдет душу». Это значило, что Богородица будет переживать великое горе за Сына, когда он будет страдать.

В память об этих событиях и установлен праздник, который символично знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов, встречу народа Божия со своим Спасителем (Мессией). В переводе с древнеславянского слово «сретение» означает «встреча».

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Эта традиция уходит корнями в древность, когда верующие устраивали что-то наподобие крестного хода по городу, неся в руках зажженные светильники. В этот день в молитвах звучит просьба к Богу о том, чтобы души, просвещенные Духом Святым, избегали греховной тьмы.

В славянской традиции Сретение - это день, когда зима встречается с весной: «Какова погода на Сретение, такова будет и весна». Считается, что если 15 февраля установится оттепель - весна будет ранняя и теплая, а если будет холодный день - весна холодная. Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Это один из великих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением Господним.
 
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