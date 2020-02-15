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15 февраля христиане отмечают Сретение Господне

15.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

15 февраля христиане отмечают Сретение Господне
Фото из открытых источников

Ежегодно 15 февраля христиане отмечают один из двенадцати главных праздников в церковном календаре – Сретение Господне.

В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу.

В храме их встретил праведный старец Симеон. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки и, благословив его, с радостью произнес: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего, по слову Твоему, с миром, потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей». А Пресвятой Деве праведный предсказал будущее о Христе и ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и рассказывала о нем всем в Иерусалиме.
Надо сказать, что слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества (в лице старца Симеона) с Богом.

Что касается небесной канцелярии в этот февральский день, то, как говорили наши предки, на Сретение зима борется с весной. Если в этот день стоит мороз, то холода продержатся еще долго, а весна будет затяжной и прохладной. Из-за непредсказуемости погоды старались не выезжать далеко из дома. Считалось, что если на Сретение в дорогу отправился, то нескоро воротишься.

Елена ДОРОШКО

 
 
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Ежегодно 15 февраля христиане отмечают один из двенадцати главных праздников в церковном календаре – Сретение Господне. В этот день – сороковой...
 
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