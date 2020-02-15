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В Пинске автомобиль такси на переходе сбил женщину. Ночью она умерла в больнице
15.02.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 14 февраля около 20:20 часов.
По предварительной информации: 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой полосе улицы Брестской. На обозначенном регулируемом перекрестке с улицей Революционной, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 53-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где ночью умерла. Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла 14 февраля около 20:20 часов. По предварительной информации: 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой...
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