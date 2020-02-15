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В Пинске автомобиль такси на переходе сбил женщину. Ночью она умерла в больнице

15.02.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 14 февраля около 20:20 часов.

В Пинске автомобиль такси на переходе сбил женщину. Ночью она умерла в больнице

По предварительной информации: 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой полосе улицы Брестской. На обозначенном регулируемом перекрестке с улицей Революционной, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 53-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

В Пинске автомобиль такси на переходе сбил женщину. Ночью она умерла в больнице

В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где ночью умерла. Проводится проверка.

В Пинске автомобиль такси на переходе сбил женщину. Ночью она умерла в больнице


Госавтоинспекция подчеркивает, что водителям необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

 
 
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  Дорожная авария произошла 14 февраля около 20:20 часов. По предварительной информации: 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой...
 
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