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Рабочие сносили башню, но все пошло не совсем так, как они ожидали
Источник материала: Tut.by
Рядовой снос обычной силосной башни обернулся эффектным зрелищем в США. По задумке она должна была сложиться там же, где и стояла, но что-то пошло не так, и башня рухнула очень необычным образом. Никто не пострадал, а кадры сноса получились очень впечатляющими. Посмотрите, как упала башня.
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Кадры сноса получились очень впечатляющими.
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