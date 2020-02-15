Рабочие сносили башню, но все пошло не совсем так, как они ожидали

Источник материала: Tut.by

Рядовой снос обычной силосной башни обернулся эффектным зрелищем в США. По задумке она должна была сложиться там же, где и стояла, но что-то пошло не так, и башня рухнула очень необычным образом. Никто не пострадал, а кадры сноса получились очень впечатляющими. Посмотрите, как упала башня.