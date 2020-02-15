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На концерт главного любимчика ваших мам в Минске можно пройти бесплатно

15.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт Гару. Счастливчикам «квитки» достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 февраля.


Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 2 парных билета. Соответственно, победителей будет 2, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 20 февраля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 21 февраля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Гару — пожалуй, один из самых харизматичных певцов франкоязычного мира последних двух десятилетий. Банально, но действительно его голос не перепутаешь ни с каким другим. В конце 90-х он ворвался в мир музыки, сломав все каноны. Хрипловатый, сексапильный голос, образ мачо и романтика — это все про него.

Ему повезло: Гару оказался в нужном месте в нужный момент. Встреча начинающего музыканта с Люком Пламондоном (автором мюзикла «Нотр Дам де Пари», известным поэтом и продюсером) в одном из баров Монреаля определила дальнейшую судьбу молодого парня с гитарой. На кастинге «Нотр Дам де Пари» композитор Риккардо Коччанте и Люк Пламондон утвердили его на роль Квазимодо. Эта роль принесла ему всемирную известность. А дальше? Дальше господин случай и, конечно, талант и обаяние молодого музыканта свели его с Селин Дион и Рене Анжелилем, предложившим Гару сотрудничество.

За 20 лет на сцене публика оценила и полюбила канадского парня из Квебека, ставшего певцом с мировым именем. А дальше — «дальше, выше, быстрее» — все по Кубертену… недаром Гару участвовал в открытии Олимпийских игр в Ванкувере с песней «Выше, дальше».

Когда: 6 марта, 19.00
Где:
Сколько: 63 — 143 рубля

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

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15 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт Гару. Счастливчикам...
 
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