Готовим вопросы! 20 февраля – единый день информирования населения

Тема: «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития».
Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:
✅ группа № 1 (рук. Шатуев Г. Н.):
— ГП «Племзавод Кореличи»: мехмастерские агр. Полужье– 08.00;
— ГУО «Лукская средняя школа» – 15.30;
✅ группа № 2 (рук. Шкадов А. В.):
— Жуховичский сельсовет: агр. Б. Жуховичи (магазин райпо) – 11.00;
— Жуховичская АВОП – 12.00;
✅ группа № 3 (рук. Коршун А. Н.):
— СПК «Свитязянка-2003»: мехмастерские агр. Райца – 08.30;
— Райцевский сельсовет: д. Миратичи (магазин) – 09.30;
✅ группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.):
— Кореличский сырцех «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 14.15;
— Представительство Белгосстраха – 15.20;
✅ группа № 5 (зам. рук. Найдин П. А.):
— ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» – 08.30;
— ОАО «Кореличская сельхозтехника» – 09.30;
✅ группа № 6 (рук. Былич А. А.):
— ГУО «Кореличская детская школа искусств» – 10.00;
— УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» – 11.00.