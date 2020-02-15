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«Ребенка на руках несешь - машина не проедет». Жители Ивацевичей просят сделать им дороги

15.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы домов на улицах Михновичской, Дружной и Урожайной в Ивацевичах просят местные власти проложить к их участкам нормальные дороги.


Фото: Дмитрий

Житель Ивацевичей Дмитрий получил участок в микрорайоне «Юго-Запад 2» под строительство дома в 2016 году. Квартал ограничен улицами Михновичской, Дружной и Урожайной. Здесь располагается около 100 участков.

Дом Дмитрия строится на улице Дружной. К нему он проезжает через участок соседа на улице Михновичской. Там, по словам Дмитрия, еще можно «хоть как-то проехать». По Дружной — без шансов.

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— Изначально, как нам участки выдали, там ничего не было. Трава была по пояс. Мы своими машинами попробивали. Потом начали грузовые заезжать. Три года мы просим местное начальство, чтобы нам сделали дороги. А они у них то денег нет, то очередь не подошла, то еще что-то. Люди тут уже живут. Ребенка в садик завезти проблематично. Нужно сначала на руках его донести до нормальной дороги и только потом везти в садик, — рассказал Дмитрий.


По словам Дмитрия, жители микрорайона стараются на своих автомобилях к домам не подъезжать.

— Если машина там застрянет, ее уже не вытащить. Там даже грейдером не ровняют — без толку. Только грейдер пройдет, так МАЗ идет, груженый блоками, и развалит все в ноль. Местные ипэшники, которые привозят нам материалы, уже знают про эти участки. Если ты называешь улицу Михновичскую, то либо отказываются от доставки, либо сразу предупреждают, чтобы заранее вызывали «Амкодор» вытягивать их транспорт, — рассказал мужчина.


В Ивацевичском ЖКХ о проблеме жителей микрорайона знают, но разводят руками — эти улицы еще строящиеся, на баланс не передавались.

— Это новый район. Там ничего нет еще. Дорог в том числе. Там еще идет стройка. Даже дома не сданы в эксплуатацию. Наверное, люди жалуются потому, что к ним нельзя подвезти материалы. Но мы к этому не имеем никакого отношения, — сообщил TUT.BY главный инженер Ивацевичского ЖКХ Михаил Балбуцкий.

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В райисполкоме TUT.BY сообщили, что в конце первого полугодия 2020-го дороги в микрорайоне планируется подсыпать. Об асфальтировании пока речи не идет.

— Проблема есть, мы о ней знаем. Однако погодные условия пока непредсказуемые. Сыпать сейчас туда землю нецелесообразно. Мы ждем, пока установится летняя хорошая погода. В июне-июле работы планируем выполнить, — сообщил начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ивацевичского райисполкома Андрей Мелешкевич.

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Жители микрорайона своих детей до нормальной дороги носят на руках. А только потом могут ехать на машине.
 
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