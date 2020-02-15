Легендарный Уэйн Гретцки знает про нашего Вячеслава Грецкого и не против его 99-го номера

Источник материала: Tut.by

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки, выступавший под номером 99, рассказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого, сообщает espn. Краткий перевод размещен на tribuna.com.



Вячеслав Грецкий. Фото: hcdinamo.by

«Месяц назад мой друг прислал мне историю о нем. Я прочитал об этом парне, и думаю, что это удивительно. Как только мой друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть как-то связан со мной».

Гретцкий объяснил, что его дедушка Антон иммигрировал в Чикаго из Беларуси в начале 20-го века. Когда началась Первая мировая война, Антон собирался вступить в армию США, но ему сказали, что будет лучше, если он присоединится к канадской армии.

- Поэтому мой дедушка приехал из Чикаго в Виннипег, чтобы присоединиться к канадской армии, потому что они платили еще 5 долларов в месяц», - сказал Гретцки. «Когда он пересек границу, он не знал, как пишется S, поэтому он поставил Z. Так что правильное написание моей фамилии – Gretsky.

Если он хочет носить номер 99, то пусть носит. Мне все равно. Это здорово для хоккея. И желаю Вячеславу всяческих успехов в хоккейном мире! – сказал Гретцки.