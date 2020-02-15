Впечатляет! 10 архитектурных сооружений, построенных на воде

Строительство архитектурных сооружений на воде – еще один шаг к достижению невозможного. Однако высокие цены на землю для строительства вынудили архитекторов создавать решения, с помощью которых здания появляются не только на земле, но и на воде.





Ниже мы расскажем о 10 впечатляющих архитектурных сооружениях на воде.





Бурдж-эль-Араб, ОАЭ

Бурдж-эль-Араб – это отель в Дубае. Здание стоит в море на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове, соединённом с землёй при помощи моста. Высота отеля – 321 метр. По форме отель спроектирован так, чтобы напоминать парус яхты.





Госпа-од-Шкрпьела, Черногория

Госпа-од-Шкрпьела — один из островов в Которском заливе, расположенный напротив города Пераст в Черногория.





Госпа-од-Шкрпьела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики. На острове была построена церковь Божьей Матери. Церковь построена в византийском стиле и достигает 11 метров в высоту.





Акведук Велувемеер, Нидерланды

Акведук связал материковую часть Нидерландов и остров Флеволанд в 2002 году. Под водой проходит тоннель для автомобилей, а над тоннелем свободно курсирует водный транспорт. По бокам трассы создали пространство для пешеходов.





Венецианские острова, США

Венецианские острова — это цепь искусственных островов в заливе Бискейн, расположенная между городами Майами и Майами-Бич в штате Флорида. Сейчас в районе проживает около 13 000 человек. Здесь расположены красные здания, зеленые насаждения. Все это находится на искусственно возведенной земле.





Пунта-делла-Догана, Венеция

Пунта-делла-Догана — это художественный музей в одном из старых зданий таможни Венеции. На этой территории располагались доки и таможенные пункты ещё в начале XV века. Временные сооружения, построенные для хранения товаров, и таможенные пункты были заменены Пунта-делла-Доганой.





Джал-Махал, Джайпур, Индия

Джал-Махал называют Водным дворцом, так как он расположен на водной поверхности озера Ман-Сагар.





Дворцовый комплекс в сердце долины, окруженной невысокими живописными горами, был построен как летняя резиденция махараджи.





Форт Пампус, Нидерланды

Форт Пампус был построен на искусственном острове и был частью линии обороны Амстердама, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Пеберхольм, Дания

Пеберхольм — это искусственный остров, расположенный на территории Дании в проливе Эресунн. Остров был построен в качестве части Эресуннского моста, соединяющего Данию и Швецию. Остров является биологическим экспериментом. Ученые надеются, что природа сама освоит этот остров и сделает его цветущим, без какого-либо вмешательства человека.





Дворец Дига, Индия

Этот водный дворец был построен в 1772 году. В настоящий момент дворец является популярной достопримечательностью для туристов.





Аэропорт Кансай, Япония

Международный аэропорт Кансай построен в 5 километрах от Осаки, в Осакском заливе, на насыпном острове. Такое решение было принято из-за высокого уровня шума в городе, который был бы еще выше, если бы аэропорт был построен в черте города.



