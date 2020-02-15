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Впечатляет! 10 архитектурных сооружений, построенных на воде

15.02.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Масштабные архитектурные сооружения всегда впечатляли и вдохновляли людей. С самых древних времен люди старались соорудить что-то поистине впечатляющее.

Впечатляет! 10 архитектурных сооружений, построенных на воде
один из островов в Которском заливе
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Строительство архитектурных сооружений на воде – еще один шаг к достижению невозможного. Однако высокие цены на землю для строительства вынудили архитекторов создавать решения, с помощью которых здания появляются не только на земле, но и на воде.

Ниже мы расскажем о 10 впечатляющих архитектурных сооружениях на воде.

Бурдж-эль-Араб, ОАЭ
Бурдж-эль-Араб – это отель в Дубае. Здание стоит в море на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове, соединённом с землёй при помощи моста. Высота отеля – 321 метр. По форме отель спроектирован так, чтобы напоминать парус яхты.

Госпа-од-Шкрпьела, Черногория
Госпа-од-Шкрпьела — один из островов в Которском заливе, расположенный напротив города Пераст в Черногория.

Госпа-од-Шкрпьела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики. На острове была построена церковь Божьей Матери. Церковь построена в византийском стиле и достигает 11 метров в высоту.

Акведук Велувемеер, Нидерланды
Акведук связал материковую часть Нидерландов и остров Флеволанд в 2002 году. Под водой проходит тоннель для автомобилей, а над тоннелем свободно курсирует водный транспорт. По бокам трассы создали пространство для пешеходов.

Венецианские острова, США
Венецианские острова — это цепь искусственных островов в заливе Бискейн, расположенная между городами Майами и Майами-Бич в штате Флорида. Сейчас в районе проживает около 13 000 человек. Здесь расположены красные здания, зеленые насаждения. Все это находится на искусственно возведенной земле.

Пунта-делла-Догана, Венеция
Пунта-делла-Догана — это художественный музей в одном из старых зданий таможни Венеции. На этой территории располагались доки и таможенные пункты ещё в начале XV века. Временные сооружения, построенные для хранения товаров, и таможенные пункты были заменены Пунта-делла-Доганой.

Джал-Махал, Джайпур, Индия
Джал-Махал называют Водным дворцом, так как он расположен на водной поверхности озера Ман-Сагар.

Дворцовый комплекс в сердце долины, окруженной невысокими живописными горами, был построен как летняя резиденция махараджи.

Форт Пампус, Нидерланды
Форт Пампус был построен на искусственном острове и был частью линии обороны Амстердама, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пеберхольм, Дания
Пеберхольм — это искусственный остров, расположенный на территории Дании в проливе Эресунн. Остров был построен в качестве части Эресуннского моста, соединяющего Данию и Швецию. Остров является биологическим экспериментом. Ученые надеются, что природа сама освоит этот остров и сделает его цветущим, без какого-либо вмешательства человека.

Дворец Дига, Индия
Этот водный дворец был построен в 1772 году. В настоящий момент дворец является популярной достопримечательностью для туристов.

Аэропорт Кансай, Япония
Международный аэропорт Кансай построен в 5 километрах от Осаки, в Осакском заливе, на насыпном острове. Такое решение было принято из-за высокого уровня шума в городе, который был бы еще выше, если бы аэропорт был построен в черте города.
 
 
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Масштабные архитектурные сооружения всегда впечатляли и вдохновляли людей. С самых древних времен люди старались соорудить что-то поистине впечатляющее.
 
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