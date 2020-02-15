Дело преподавателя, который учил детей принимать наркотики, уже в суде. Может сесть на 15 лет

Преподавателю частной студии, который "учил" детей не только робототехнике, но и принимать наркотики, грозит до 15 лет лишения свободы.





пишет Sputnik, в КакSputnik, в Гродно следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела, главным фигурантом которого стал директор и единственный преподаватель частной студии робототехники. Мужчина обвиняется в незаконном распространении наркотиков среди подростков. Дело передано в прокуратуру и скоро будет направлено в суд.

Задержали с поличным в студии для занятий

Под следствием оказался 38-летний житель Гродно, он же директор и единственный преподаватель популярной в городе студии робототехники, которая работала несколько лет, в ней занималось около 200 детей школьного возраста. Мужчина был задержан в канун Дня учителя 4 октября прошлого года с поличным в учебном кабинете, когда он употреблял наркотик вместе с учеником.





Тогда сообщалось, что задержанный мужчина подозревается в том, что давал своим ученикам пробовать наркотические вещества – что-то покупалось в складчину в интернет-магазинах, что-то приобретал сам и бесплатно предлагал ученикам-подросткам. От действий преподавателя могло пострадать как минимум трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которые могли получать наркотики от преподавателя на протяжении года.

Предложил наркотик троим ученикам

Спустя четыре месяца УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела. Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк, по данным следствия, обвиняемый неоднократно покупал опасный наркотик марихуану и распространял его среди подростков. Это продолжалось с сентября 2018 по октябрь 2019 года.





В СК сообщают, что мужчина был зарегистрирован как ИП, вел уроки по курсу "Робототехника" у подростков. Попробовать наркотики он предложил трем ребятам, которые ходили к нему на занятия. Также преподаватель давал ученикам специальные приспособления для употребления наркотиков, предоставлял для этого студию, в которой проходили занятия.





Следователи допросили обвиняемого, свидетелей, несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей. Были получены заключения различных экспертиз. В СК уточняют, что ни сам преподаватель студии робототехники, ни подростки не стояли на наркологическом учете.





Преподавателю студии робототехники предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Он обвиняется в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств (ч.3 ст.328 УК Беларуси), в склонении к потреблению наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, совершенном в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних (ч.2 ст.331 УК Беларуси), а также по ч.1 ст.332 Уголовного кодекса Беларуси – предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ. Максимальные санкции одной из статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.





С момента задержания мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.



