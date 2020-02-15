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15 февраля Анджей Дуда начнет предвыборную кампанию

15.02.2020 10:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель исполкома партии «Право и справедливость» сообщил, что 15 февраля будет объявлено о начале предвыборной кампании Анджея Дуды.


 
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Руководитель исполнительного комитета правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский сообщил, что 15 февраля, во время конвенции партии, будет официально объявлено о начале предвыборной кампании Анджея Дуды с целью его переизбрания на пост президента Польши.

Штаб кандидата в президенты Польши от оппозиционной «Гражданской коалиции», заместителя спикера Сената Польши Малгожаты Кидавы-Блоньской представил ее предвыборный слоган — «Настоящий президент — надежное будущее» (Prawdziwa prezydent — pewna przyszłość). Глава штаба Бартош Арлукович заявил, что лозунг подчеркивает, что начинающаяся избирательная кампания является наиболее важной за последние 30 лет: «Польше нужен настоящий президент. Польше нужен президент, руководителем которого являются польки и поляки, а не президент, руководителем которого является Ярослав Качиньский».

Имеется ввиду председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость», которая входит в состав Объединенных правых сил, выдвинувших Анджея Дуду в качестве кандидата в президенты Польши на выборах 2020 года.

Оппозиция считает Анджея Дуду несамостоятельным политиком, который якобы находится под влиянием Ярослава Качиньского.

Предвыборный лозунг также представил кандидат на пост президента от Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — «Надежда для Польши» (Nadzieja dla Polski). Он заявил, что «полякам нужна надежда».

Президентские выборы в Польше состоятся 10 мая. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, второй тур пройдет 24 мая.
 
 
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Руководитель исполкома партии «Право и справедливость» сообщил, что 15 февраля будет объявлено о начале предвыборной кампании Анджея Дуды.
 
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