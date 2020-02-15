Анастасия Мирончик-Иванова завоевала «бронзу» на турнире в Берлине

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова успешно выступила на международном турнире Indoor ISTAF в Берлине в секторе для прыжков в длину. Наша спортсменка показала третий результат, совершив прыжок на 6,75 м.

Первенствовала в Германии местная спортсменка Малайка Михамбо (7,07 м), второй стала нигерийка Эсе Бруме (6,79 м). Отметим, что для Анастасии Мирончик-Ивановой прыжок на 6,75 м – лучший в нынешнем сезоне.

В Берлине в шаге от пьедестала остановился еще один белорус. Виталий Парахонько занял четвертое место в забеге на 60 м (7,67 сек.).