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Официально: в Минске продолжают работать более 36 % пенсионеров
Источник материала: Партизан
По данным на 1 февраля текущего года, в столице насчитывается 173,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 36,1 % от общей численности получателей пенсий.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
В возрасте 70–79 лет продолжают трудиться 18,8 тыс. минчан, 80–89 лет — 917. Одиннадцать жителей столицы продолжает работать даже после того, как переступили 90-летний рубеж.
Всего в органах социальной защиты города на учете состоят 480,7 тыс. получателей пенсий. Основная доля, 97,1 % — получатели трудовых пенсий. Социальные пенсии в городе выплачиваются 2,9 % пенсионеров.
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По данным на 1 февраля текущего года, в столице насчитывается 173,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 36,1 % от общей численности получателей пенсий.
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