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В Китае мобилизовали 25 тысяч медиков для борьбы с COVID-19

15.02.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все медработники прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии.

В китайскую провинцию Хубэй со всей страны направили более 25,6 тысячи медицинских работников для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом пресс-конференции 15 февраля заявил замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн, пишет telegraf.by

«К настоящему моменту уже 217 медицинских бригад, в составе которых 25633 медицинских работника, направлены в провинцию Хубэй для оказания медицинской помощи. Эта цифра не включает военных врачей, направленных армией», − отметил он.


Из общего числа медработников 80% были направлены в город Ухань.
По данным на пятницу, 14 февраля, 1716 медиков заразились коронавирусом, шестеро из них скончались.
Ранее сообщалось, что в Ухань направили 2,6 тысячи военных медиков.
Напомним, по последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1523, заражены более 66 тысяч человек, выздоровели − 8096.
 
 
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Все медработники прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии.
 
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