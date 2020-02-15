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Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на два сезона

15.02.2020 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Английский клуб из Манчестера также оштрафовали на 30 миллионов евро.

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на сезон-2020/21 и сезон-2021/22 за нарушение финансового фэйр-плей.

"После слушания, которое состоялось 22 января 2020 года CFCB под председательством Жозе да Кунья Родригеса сегодня, 14 февраля, сообщила Манчестер Сити об окончательном решении по делку.

Судебная палата после рассмотрения всех доказательств установила, что клуб Манчестер Сити допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завысив свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, показанной УЕФА в 2012 и 2016 годах.


Судебная палата наложила дисциплинарные меры на ФК Манчестер Сити, указав, что он должен быть исключен из клубных соревнований УЕФА на следующие два сезона (т.е. сезоны 2020/21 и 2021/22) и уплатить штраф в размере 30 миллионов евро", - отмечает официальный сайт УЕФА.

Тем не менее, "горожане" имеют право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, пишет korrespondent.net
 
 
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Английский клуб из Манчестера также оштрафовали на 30 миллионов евро.
 
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