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Пикантный разговор об ИППП

15.02.2020 08:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Всерьез эта щекотливая тема поднимается в школе, но в силу возраста юноши и девушки лишь хихикают. Но оптимизм пропадает напрочь после посещения кабинета дерматовенеролога. О чем стоит знать уже сегодня и почему от аббревиатуры ИППП холодок по коже и у мужчин, и у женщин? Об этом и не только рассказала главный дерматовенеролог Каменецкого района Юлия СКРЕБЕЦ.

Пикантный разговор об ИППП

– Что такое ИППП?
– Это инфекции, передаваемые половым путем. В нас­тоящее время известно более 20 инфекционных заболеваний половых путей человека. Например, гонорея, сифилис, хламидиоз и прочие.
– Кто входит в группу риска?
– В наши дни люди научились следить за собой и своим внешним видом. Глядя на человека, нельзя определить, болеет ли он каким-либо венерическим заболеванием. Ситуацию осложняет и тот факт, что многие инфекции протекают бессимптомно. Считать, что ИППП – удел молодого поколения, было принято долгое время, однако это не совсем верно. Безусловно, пик сексуальной активности и час­тая смена половых партнеров приходятся на возраст 20-25 лет. Однако существует еще одна группа риска – это пациенты в возрасте после 50 лет: у женщин снижается репродуктивная функция, что, по их ОШИБОЧНОМУ мнению, позволяет исключить использование барьерных средств защиты при половом акте. Обращаю внимание, что риск заражения ИППП зависит не от возраста, а от количества сексуальных партнеров и средств контрацепции.
– Что должно насторожить человека и побудить его обратиться к специалисту?
– Внешность обманчива, да и справка не всегда дает гарантии. И все же обезопасить себя хочется. Вам стоит нас­торожиться, если потенциальный партнер ведет беспорядочные половые связи, принимает наркотики, имеет в области половых органов сыпь и неприятный запах, увлекается свингерством, не имеет привычки использовать средства контрацепции.
– И все-таки, судя по аббревиатуре…
– Конечно, основной путь передачи – половой. Инфекции передаются при оральном, анальном и вагинальном половом акте. Заражение может произойти от матери к плоду в период внутриутробного развития или ребенку – во время родов, а также через молоко при грудном вскармливании. ВИЧ-инфекция, сифилис передаются и через кровь.
– Чем опасны заболевания, передаваемые половым путем?
– Каждая инфекция опасна по-своему. Однако существуют симптомы и последст­вия, присущие всем инфекциям. Например, бесплодие, хронические воспалительные процессы половых органов. При запущенных половых инфекциях у мужчин могут развиться простатит, везикулит, хронический уретрит и, как следст­вие, нарушение эрекции, стер­тый оргазм и преждевременное семяизвержение. У женщин возможны эндометрит, кольпит, дисбактериоз влагалища, воспаление шейки матки, воспалительные заболевания органов малого таза, непроходимость фаллопиевых труб, в итоге, невынашивание беременности, бесплодие, уг­роза выкидыша. Например, если своевременно не провести диагностику и курс лечения при хламидиозе, то в будущем можно ожидать такие болезни, как ревматоидный артрит или болезнь Рейтера. При сифилисе же последст­вия более плачевные. Возбудитель данного заболевания бледная трепонема поражает не только органы половой системы, но и множество внутренних органов, в том числе и мозг, вызывая тяжелые последст­вия. При заражении гонореей помимо половых органов могут пострадать слизистые прямой кишки, ротовой полос­ти, глаз.
– Какие инфекции встречаются в нашем районе ча­ще всего?
– Согласно данным клинических исследований, проведенных мною в 2017-2019 годах, наиболее распространенной инфекцией, передаваемой половым путем, является уреаплазма. Возрастной диапазон у мужчин составил 38 ± 5,4 года, у женщин – 29 ± 3,2 года. В Каменецком районе уреаплазма – одна из самых распрост­ра­ненных инфекций, далее следуют трихомониз и хламидиоз.
– Но ведь не все спешат к доктору. Много ли тех, кто занимается самолечением?
– К сожалению, да. Неверно подобранное лечение стирает клиническую картину, и результаты исследований могут дать неверный результат. Поэтому настоятельно рекомендую: при первых симптомах заболеваний, передаваемых половым путем, всегда нужно обращаться к врачу (женщинам – к гинекологу, мужчинам – венерологу или урологу).
– Проводятся ли исследования на ИППП в Каменецкой поликлинике?
– Да, проводятся забор материла и дальнейшие исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции – прим. авт.). Этот метод дает самую содержательную количественную и качественную оценку состава микрофлоры влагалища или уретры. Женщины могут быть обследованы у врача-гинеколога методами Фемофлор или Фемофлор-Скрин, а мужчины – у врача-венеролога методами Андро­флор или Андрофлор-Скрин.
– Как можно избежать таких «сюрпризов»?
– Храните верность своему партнеру, ведь лучший парт­нер – любимый и постоянный. Не стоит также забывать о барь­ерном методе контрацепции. Использование презерватива помогает во многих случаях снизить опасность заражения половыми инфекциями. Не стоит заниматься половым актом под действием алкоголя или наркотиков. Всегда следует соблюдать правила интимной гигиены и требовать этого же от своего полового партнера. Избегайте половых контактов с людьми с высоким риском инфицирования. Регулярно проходите профилактические осмотры.

Интересовалась Наталия КОВПАНЬКО.
Фото Станислава ГРИЦУКА.

 
 
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Всерьез эта щекотливая тема поднимается в школе, но в силу возраста юноши и девушки лишь Сообщение Пикантный разговор об ИППП появились сначала на Информационный...
 
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