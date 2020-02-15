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Первая выставка Лазаря Хидекеля открылась в Минске

15.02.2020 11:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К 100-летию витебского творческого объединения УНОВИС в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка Лазаря Хидекеля. 

Это первая в истории Беларуси персональная выставка выдающегося художника супрематиста, который в своих ранних работах предвосхитил минимал-арт и вошел в историю как первый в мире супрематический архитектор, новатор, автор первого экологического архитектурного манифеста, один из создателей объединения УНОВИС. Экспозиция проходит в рамках проекта #UNOVIS100, который совместно реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища и компания А1.

Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» продлится с 15 февраля по 15 апреля 2020 года. На открытие выставки в Минск приехала семья Лазаря Хидекеля – сын – известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель и сыном Романом Хидекелем, архитектором-урбанистом, а также внучатые племянники Казимира Малевича Ивона Малевич и правнучка Лазаря Лисицкого Валерия Лисицкая. Все они стали почетными гостями Международной научно-практической конференции, которая началась в Витебске 12 февраля и завершилась в Минске 14 февраля – в день 100-летия объединения.

«100-летие творческого объединения УНОВИС, основанного в Витебске учениками и педагогами местного художественного училища, – одно из важнейших событий в культурной сфере страны в 2020 году. В Беларуси этой дате будет посвящено множество проектов, но самым масштабным станет #UNOVIS100. Благодаря этой инициативе мы начинаем юбилейный год с первой в истории нашей страны выставки Лазаря Хидекеля и являемся свидетелями уникального события – встречаем на исторической родине семьи легендарных художников, основавших УНОВИС», – отметил министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

«Мы рады, что компания А1 имеет непосредственное отношение к событиям, благодаря которым у многих белорусов появится возможность близко соприкоснуться с искусством, прославившим нашу страну сто лет назад. Новаторские идеи Малевича, Лисицкого, Хидекеля и других создателей УНОВИСа зародились именно в Витебске в 1920-е годы еще до того, как что-то подобное было создано где-либо еще. Рассказать о них и подчеркнуть исключительное значение их деятельности – основные задачи проекта #UNOVIS100. Наша роль в нем заключается не только в финансовой поддержке: как коммуникационная компания, которая видит свою миссию в поддержке национального наследия, вместе с партнерами мы стремится к тому, чтобы показать связь Беларуси с общемировым культурным контекстом», – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Проект #UNOVIS100 реализуется под патронатом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей направил приветствие организаторам, участникам и гостям выставки «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель». В церемонии открытия приняли участие представители МИД и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

«Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников «витебского ренессанса». Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину – историческое событие», – подчеркнул генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов.

Семья Лазаря Хидекеля лично приняла участие в организации экспозции и предоставила около сотни оригинальных рисунков и документов из личного архива. На выставке можно увидеть ранние супрематические композиции, проекты беспрецедентно опережающих время городов будущего: летающих городов, города-сада, космических станций и поселений, легендарный журнал «АЭРО» – первый архитектурный экологический манифест.

«Само название выставки «Нас поймут через 100 лет» отражает концепцию – нам хотелось показать, насколько новаторские идеи Хидекеля опередили время. Неслучайно для афиши использована работа «Пересекающиеся линии» 1920 года – нарисованная рукой Хидекеля супрематическая решетка или хорошо известный во всем мире «хэштег» – элемент, который в результате творческого поиска Хидекель вывел из черного квадрата Малевича. Потом на этом пересечении линий он строил всю свою архитектуру. Хэштег – это еще и отсыл к IT-области, которой сегодня славится Беларусь. Чтобы подчеркнуть эту идею, мы привлекли к работе над проектом белорусских программистов. Не каждый в рисунках Хидекеля на бумаге способен увидеть многогранность его городов будущего. Технологии дополненной и виртуальной реальности помогут представить его проекты в объеме. Для реализации задумки мы пригласили компанию Feeling Digital и архитекторов студии Level80, создавших AR/VR-проект, благодаря которому футуристический город Хидекеля «ожил», – рассказала основатель Центра белорусско-еврейского наследия Майя Кацнельсон.

Выставку дополняют анимации Романа Хидекеля, фантазии на космическую тему, созданные по работам его знаменитого деда. Под редакцией Регины Хидекель к выставке подготовлен каталог на русском, белорусском и английском языках. Уникальную экспозицию можно будет увидеть в Национальном художественном музее Республики Беларусь (ул. Ленина, 20) до 15 апреля. К выставке подготовлен ряд коллабораций с дизайнерами, создана сувернирная продукция, подготовлена сопроводительная программа – лекторий и детские мастер-классы.

«Я очень рад, что в этом году состоялось символичное возвращение моего отца на родину, ведь он родился в Витебске и начал свой творческий и профессиональный путь именно в Беларуси. В 1920-е годы отец предвидел озеленение крыш домов, необходимость строить дома так, чтобы не зависеть от уровня моря, и даже космические жилища проектировал так, будто в них можно будет заселиться. Его эскизы чудом уцелели после наводнения 1924 года в Ленинграде, Великой Отечественной войны и бережно хранятся в нашей семье долгие годы. Я продолжаю дело своего отца уже в собственных проектах и сейчас, уже живя в Нью-Йорке, вижу те фактуры, о которых он мечтал 100 лет назад», – отметил Марк Хидекель.

«Сегодня Беларусь находится в процессе открытия забытых страниц своей истории, и не случайно пора открывать для себя супрематизм и Лазаря Хидекеля пришла в то время, когда новые информационные технологии стали приоритетными для развития белорусского общества. И работы Лазаря Хидекеля, провидца, который успешно сочетает в себе качества художника и архитектора, чьи идеи городов будущего сегодня актуальны как никогда прежде, могут стать символом и стимулом возвращения супрематизма в дискурс о настоящем и будущем родной страны», – подчеркнула Регина Хидекель.

Чтобы поощрять экологические и инновационные решения современных молодых архитекторов, семья Лазаря Хидекеля, которая живет в США, учредила в 2013 году специальную Премию, а в октябре 2019 года церемонией вручения этой награды в Беларуси открылся проект #UNOVIS100.

По инициативе компании А1 специально к 100-летию УНОВИСа в рамках проекта вышел тематический номер журнала «Мастацтва» на белорусском языке, который полностью посвящен истории, деятельности и влиянию объединения.

Справочно

Выдаюшийся художник супрематист, который в своих ранних работах предвосхитил минимал-арт, первый в мире супрематический архитектор, автор первого экологического архитектурного манифеста и яркий представитель авангарда Лазарь Хидекель (1904 – 1986) родился в Витебске, учился там в народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича и уже в возрасте 15 лет был одним из тех, кто 14 февраля 1920 года вошел в состав УНОВИСа – того самого творческого объединения, благодаря которому небольшой белорусский город превратился в центр мирового авангарда. Уже в 16 лет Лазарь Хидекель возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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К 100-летию витебского творческого объединения УНОВИС в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка Лазаря Хидекеля. 
 
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