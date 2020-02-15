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«Гомельтранснефть Дружба» приостанавливала транзит нефти в Польшу
15.02.2020 11:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На 18-м км магистрального нефтепровода была обнаружена трещина.
«Данный участок был выведен из эксплуатации, на месте велись ремонтные работы. Перекачка нефти в направлении Польши была восстановлена в 13.00 (14 февраля – Прим.)», - сообщает
7 февраля ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт, начатый 3 февраля в ходе реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций «Кобрин» и «Туров».
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводило ремонт на участке магистрали «Мозырь-Брест» в связи с обнаружением повреждения трубопровода.
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