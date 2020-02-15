«Гомельтранснефть Дружба» приостанавливала транзит нефти в Польшу

На 18-м км магистрального нефтепровода была обнаружена трещина.

«Данный участок был выведен из эксплуатации, на месте велись ремонтные работы. Перекачка нефти в направлении Польши была восстановлена в 13.00 (14 февраля – Прим.)», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАО.