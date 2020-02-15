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Прошло 18 месяцев. Бабушка нарисовала для внука картину и восхитила пользователей соцсетей

15.02.2020 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На что только не пойдут бабушки ради своих внуков. Особенно, когда у них достаточно времени. 

Пользователь Reddit под ником Thats_pretty_nifty показал творение своей бабушки. По его словам, полтора года назад женщина предложила внуку что-нибудь нарисовать для него. Парень подумал и объяснил, какой рисунок он хотел бы. 

В итоге результат получился настолько впечатляющим, что Thats_pretty_nifty решил продемонстрировать картину в соцсети. 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? 

Прошло 18 месяцев. Бабушка нарисовала для внука картину и восхитила пользователей соцсетей
Фото: reddit.com/user/thats_pretty_nifty 

Пользователи сразу же поинтересовались у автора публикации, могут ли они на время позаимствовать его бабушку, но Thats_pretty_nifty отказал им в просьбе, отметив, что бабуля принадлежит только ему. 

Вероятно, аналогичного мнения придерживается другой пользователь Reddit. 

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На что только не пойдут бабушки ради своих внуков. Особенно, когда у них достаточно времени.  Пользователь Reddit под ником Thats_pretty_nifty показал творение своей бабушки....
 
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