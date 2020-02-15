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Прошло 18 месяцев. Бабушка нарисовала для внука картину и восхитила пользователей соцсетей
Источник материала: СТВ
На что только не пойдут бабушки ради своих внуков. Особенно, когда у них достаточно времени.
Пользователь Reddit под ником Thats_pretty_nifty
В итоге результат получился настолько впечатляющим, что Thats_pretty_nifty решил продемонстрировать картину в соцсети.
Пользователи сразу же поинтересовались у автора публикации, могут ли они на время позаимствовать его бабушку, но Thats_pretty_nifty отказал им в просьбе, отметив, что бабуля принадлежит только ему.
Вероятно, аналогичного мнения придерживается другой пользователь Reddit.
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На что только не пойдут бабушки ради своих внуков. Особенно, когда у них достаточно времени. Пользователь Reddit под ником Thats_pretty_nifty показал творение своей бабушки....
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