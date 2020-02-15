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Кофе, торт и суши. Что брестчане ели и пили в День влюблённых

15.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане встретили День святого Валентина с тонизирующими напитками, шоколадом и тортами. Чуть меньшим спросом пользовались подарочные наборы косметики и парфюмерии. Рейтинг товаров, спрос на которые растет в сезон влюбленных, составил онлайн-гипермаркет «Е-доставка».

Кофе, торт и суши. Что брестчане ели и пили в День влюблённых

В Бресте влюбленные готовились к своему празднику заранее – спрос на определенные товары вырос за несколько дней до 14 февраля. Причем из года в год список практически не меняется. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного – в большинстве своем это атрибуты романтического ужина.

Ко Дню влюбленных в Бресте активно запасались кофе и чаем. Подсластить отношения готовы шоколадом – его продажи росли с начала недели. Всплеск популярности коснулся и наборов конфет. Многие парочки напомнили о чувствах большим сладким тортом.

В список популярных заказов также вошли подарочные наборы косметики и парфюмерии. Хотя интерес к ним несколько ниже, чем к сладостям.

«Как показал анализ, брестские влюбленные встречают 14 февраля в привычном формате – со сладостями или суши. Мужчины проявляют заботу о девушках – растет спрос на шоколад, торты и другие сладости. Многие из них готовятся ко Дню святого Валентина заранее», – поясняют в «Е-доставке».

Исследование ко Дню влюбленных провел онлайн-гипермаркет «Е-доставка» на основе анализа в предпраздничную неделю. Для большей точности использованы данные о покупках за этот и прошлый год. В список попали только те товары, спрос на которые резко растет накануне и во время 14 февраля.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестчане встретили День святого Валентина с тонизирующими напитками, шоколадом и тортами. Чуть меньшим спросом пользовались подарочные наборы косметики и...
 
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