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В арт-пространстве «Консерва» состоялся диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?»

15.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 14 февраля 2020 года, в преддверии 31-ой годовщины с момента вывода советских войск из Афганистана в арт-пространстве «Консерва» состоялся открытый диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?», организатором которого выступила Брестская городская организация ОО «БРСМ».

В арт-пространстве «Консерва» состоялся диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?»

В дискуссии приняли участие студенты брестских университетов, учащиеся школ, а в качестве спикеров люди, которые знают о войне в Афганистане не понаслышке – председатель Брестской городской Общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Пухальский Сергей Владимирович, а также ветеран войны в Афганистане Журченко Сергей Леонидович. Также в ходе мероприятия на вопросы присутствующих по теме диалога отвечали первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Кравчук Вадим Васильевич и первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Сегенюк Юрий Сергеевич.

В арт-пространстве «Консерва» состоялся диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?»

В начале встречи на интерактивной площадке присутствующим было предложено поучаствовать в игре – необходимо было ответить на вопрос «Кто он – герой нашего времени?» и наклеить наклейку на стенд с изображением современных супергероев или солдат, принявших участие в военных действиях в Афганистане. Выбор ребят очевиден – свои голоса они отдали за настоящих героев, которые ценой своей жизни защищали свободу, независимость своей страны.

 
 
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  Вчера, 14 февраля 2020 года, в преддверии 31-ой годовщины с момента вывода советских войск из Афганистана в арт-пространстве «Консерва» состоялся открытый диалог на...
 
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