В арт-пространстве «Консерва» состоялся диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?»

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 14 февраля 2020 года, в преддверии 31-ой годовщины с момента вывода советских войск из Афганистана в арт-пространстве «Консерва» состоялся открытый диалог на тему: «Кто он – герой нашего времени?», организатором которого выступила Брестская городская организация ОО «БРСМ».





В дискуссии приняли участие студенты брестских университетов, учащиеся школ, а в качестве спикеров люди, которые знают о войне в Афганистане не понаслышке – председатель Брестской городской Общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Пухальский Сергей Владимирович, а также ветеран войны в Афганистане Журченко Сергей Леонидович. Также в ходе мероприятия на вопросы присутствующих по теме диалога отвечали первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Кравчук Вадим Васильевич и первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Сегенюк Юрий Сергеевич.





В начале встречи на интерактивной площадке присутствующим было предложено поучаствовать в игре – необходимо было ответить на вопрос «Кто он – герой нашего времени?» и наклеить наклейку на стенд с изображением современных супергероев или солдат, принявших участие в военных действиях в Афганистане. Выбор ребят очевиден – свои голоса они отдали за настоящих героев, которые ценой своей жизни защищали свободу, независимость своей страны.