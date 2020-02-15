Источник материала: Виртуальный Брест

Органично сочетать в себе традиции уникальной вокальной школы жителей полесского региона, классические и эстрадные жанры вот уже почти 40 лет удается заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь ансамблю народной музыки «Выцінанка» Столинского городского Дома культуры. А руководит коллективом его бессменный дирижер Пётр Остапчук.





– Родился я в Больших Орлах Столинского района. В школу ходил в соседнюю деревню Лядец. Там был музыкальный ансамбль, который оказал на меня огромное влияние. С тех пор я хотел связать свою жизнь с музыкой, – начинает разговор Петр Иванович. – Окончил с отличием Брестское музыкальное училище (Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы – Прим. авт.).

После службы в армии Петр Остапчук искал работу. Приходилось пасти гусей и коров, косить сено…

- Я даже корову умею доить, как говорится, воспитан в деревенских традициях, – говорит собеседник Zarya.by. Трудился в должности заведующего сельским Домом культуры в деревне Дубой. Затем в поисках работы приехал в районный центр: это был 1977 год. В Столине существовал небольшой коллектив, который работал при народной агитбригаде «Вестуны» и народном ансамбле танца «Рэха». Остапчук им аккомпанировал.





В 1981 году началась творческая жизнь «Выцінанкі». С 1992-го Петр Остапчук стал ее дирижером. В этом же году за творческие достижения, высокое исполнительское мастерство, активную концертно-гастрольную деятельность, вклад в развитие и популяризацию национального искусства ансамблю присвоили звание «Народный».

– Чтобы не потерялась связь поколений, я пытаюсь воспроизвести и сохранить самобытную полесскую музыку. Стараюсь привить современным людям, особенно молодежи, немного другой способ музыкального мышления, – делится наш герой. – От поколений, которые жили до нас, осталось много аутентичных песен. И у меня родилась такая идея: объединить то, что удастся собрать.

Петр Иванович нашел единомышленников и вместе они пошли по деревням Столинщины – собирали местные песни, записывали различные обряды, чтобы потом использовать в своем творчестве. В репертуаре ансамбля сотни песен. Особое внимание уделяется их исполнению, которому солисты учились у местных жителей.

В 2004-м «Выцінанцы» присвоили звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». И уже четыре раза она подтверждает это звание, всегда блестяще представляя новую программу на 60 минут. «Мы постоянно находимся в поиске чего-то нового. Стараемся, чтобы репертуар был разнообразный», – подчеркивает Петр Остапчук.

В основе ансамбля – 10-15 человек. Львиную долю работы по составлению программ выступлений берет на себя руководитель. Репертуар «Выцінанкі» строится на местном фольклоре, но Петр Остапчук вносит и классические формы, и эстрадные.

Петр Иванович очень ответственно подходит к своей работе: изучает литературу по истории музыки и музыкальных инструментов, народные обычаи и фольклор, встречается со специалистами.

Кроме этого, Петр Иванович является автором песен на слова местных поэтов – Ирины Лешкевич «Выразала ночка выцінанку» и Ларисы Вырко «Мелодыя зямлі». У «Выцінанкі» живая самобытная музыка. Ансамбль использует различные музыкальные инструменты: гармонь, трубу, скрипку, цимбалы, флейту, дудку.





За все годы творчества «Выцінанка» не единожды представляла Столинщину на областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах. Где только не побывал коллектив – его участники объездили множество стран и везде их встречали как самых долгожданных гостей. Выступали в Украине, России, Польше , Алжире, Молдове, Германии, Литве, Латвии, Казахстане, Италии, Франции и др. Дирижер ансамбля признается, что сейчас даже и не вспомнит всех стран, где удалось побывать.

Незабываемые впечатления у участников «Выцінанкі» остались после того, как им выпала честь дважды представлять нашу страну на Всемирной выставке ЭКСПО. В 2015 году ансамбль с этой почетной миссией побывал в итальянском Милане, а в 2017-м – в Астане (Казахстан). В этом году коллектив в третий раз представит Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

– На выставке в Италии мы были целый месяц. Давали по 3-4 концерта в день. Под вечер я просто валился с ног. Но сколько мы там увидели и услышали – словами не передать! Еще больше меня поразил сегодняшний Нур-Султан (Астана). Прилетели туда ночью и увидели город в мерцании миллионов огней. Было ощущение, будто приземлились на другую планету. А утром увидели суперсовременный город. Наверное, Дубай меня добьет в этом плане, – смеется Петр Остапчук.





На выставках «Выцінанка» не ограничивалась своими белорусскими песнями: если к павильону подходили итальянцы – играли итальянскую музыку, если французы – французскую и т.д. Коллектив старался находить точки соприкосновения с представителями других культур.

- Как же приятно видеть улыбки людей, смотреть, как они пускаются в пляс, – говорит собеседник Zarya.by. – Предполагается, что в Дубае мы будем находиться две недели. Очень хочется посмотреть город, а также понять, как коллективу развиваться дальше, как полесскую музыку преподнести на новом уровне.

После Италии за активную творческую деятельность и высокий уровень выступления коллектива на площадке Национального павильона в Милане Столинский городской Дом культуры наградили грамотой Совета Министров.

– Представлять Полесье, область, страну… Это такая ответственность. Это честь для нас. Мы будем делать всё, чтобы достойно выступить. В мае сделали новую часовую программу на подтверждение звания заслуженного коллектива, с ней выступим в Дубае. Конечно же, еще будем совершенствоваться, хоть времени осталось не так уж и много. К выставке в Италии, например, мы готовились два года. Но энергии у меня хватает, несмотря на золотой возраст, – подчеркивает Петр Иванович.

В основе новой программы лежит полесская музыка, народные мелодии как в аутентичном виде, так и в обработке – классическом, джазовом, эстрадном жанрах, фольклорное пение, стародавние танцы.

Ансамбль «Выцінанка» плодотворно работает уже не один десяток лет. А сколько у коллектива наград и дипломов – не сосчитать. Еще одним признанием творчества не только его лично, но и коллектива в целом стало награждение Петра Остапчука в 2016 году нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси», а также – званием «Почетный полешук» в 2018 году. Помимо этого, в конце прошлого года за многолетние трудовые заслуги, активную общественную деятельность и значительный вклад в возрождение традиционной культуры Полесья руководитель «Выцінанкі» получил звание почетного гражданина Столинского района.