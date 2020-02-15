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Как Брестская 38-я бригада готовится к учениям десантников под Псковом
15.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Подготовка к активной фазе российско-белорусского тактического учения, которое пройдет на базе Псковского гвардейского соединения ВДВ, набирает обороты.
Автор фото: Максим Гарлукович
Сводное подразделение сил спецопераций Беларуси и ВДВ России приступил к боевому слаживанию.
В рамках подготовки км учениям военнослужащие Брестской 38-й десантно-штурмовой бригады отработали элементы высадки из вертолета на незнакомую местность вблизи предполагаемого объекта противника. Также в 38-й провели тренировки по блокированию и уничтожению объектов условного противника после десантирования парашютным и беспарашютным способами, отточили тактику обороны на ограниченном участке и скрытного передвижения к противнику.
Совместное
Предполагается, что в учении задействуют больше 350 военнослужащих и около ста единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. В учении также задействуют два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.
Белорусскую армию будут представлять 80 десантников.
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Подготовка к активной фазе российско-белорусского тактического учения, которое пройдет на базе Псковского гвардейского соединения ВДВ, набирает обороты. Автор...
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