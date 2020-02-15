Как Брестская 38-я бригада готовится к учениям десантников под Псковом

Источник материала: Виртуальный Брест

Подготовка к активной фазе российско-белорусского тактического учения, которое пройдет на базе Псковского гвардейского соединения ВДВ, набирает обороты.





Автор фото: Максим Гарлукович





Сводное подразделение сил спецопераций Беларуси и ВДВ России приступил к боевому слаживанию.





В рамках подготовки км учениям военнослужащие Брестской 38-й десантно-штурмовой бригады отработали элементы высадки из вертолета на незнакомую местность вблизи предполагаемого объекта противника. Также в 38-й провели тренировки по блокированию и уничтожению объектов условного противника после десантирования парашютным и беспарашютным способами, отточили тактику обороны на ограниченном участке и скрытного передвижения к противнику.





Совместное учение десантников Беларуси и России пройдет с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области.





Предполагается, что в учении задействуют больше 350 военнослужащих и около ста единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. В учении также задействуют два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.





Белорусскую армию будут представлять 80 десантников.



