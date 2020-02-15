Источник материала:
Горецкий вестник
Новая подборка картинок из горецкого инстаграма.
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#субботнееутро☀️ #февраль#зима#морозисолнцеденьчудесный #horki#gorkiv
A post shared by Наталья Ковалевская (@natalya_kovalski) on Feb 14, 2020 at 10:26pm PST
#субботнееутро☀️ #февраль#зима#морозисолнцеденьчудесный #horki#gorkiv
A post shared by Наталья Ковалевская (@natalya_kovalski) on Feb 14, 2020 at 10:26pm PST
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Правильно подобранное выражение лица — это как рафаэлло — вместо тысячи слов
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Горки в Instagram за неделю Новая подборка картинок из горецкого инстаграма. View this post on Instagram #субботнееутро☀️ #февраль#зима#морозисолнцеденьчудесный #horki#gorkiv A post shared by Наталья...
Правильно подобранное выражение лица — это как рафаэлло — вместо тысячи слов