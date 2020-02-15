Горки в Instagram за неделю

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15.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Новая подборка картинок из горецкого инстаграма.

 

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Правильно подобранное выражение лица — это как рафаэлло — вместо тысячи слов

 
 
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  Новая подборка картинок из горецкого инстаграма.   View this post on Instagram #субботнееутро☀️ #февраль#зима#морозисолнцеденьчудесный #horki#gorkiv A post shared by Наталья...
 
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