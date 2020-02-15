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Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры

15.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры

Районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры состоялся на базе Уваровичского центра детского творчества.

Игра прошла в рамках мероприятий, посвященных 550-летию Жировичской иконы Божией Матери, 550-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, 75-летию Великой Победы. А вел ее настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца аг. Рогинь и прихода храма Святого Архангела Михаила аг. Широкое иерей Александр Асадчий. В состав жюри вошли представители духовенства района и отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Шесть команд-участниц из учреждений образования района соревновались за право представить свою команду на областном этапе турнира. Нужно сказать, что задания были непростыми и потребовали от участников широкого кругозора, нестандартного мышления и умения логически мыслить.

По решению жюри победителем турнира стала команда «Победоносцы» Уваровичской школы, почетное второе место заняли юные знатоки средней школы №1 г. Буда-Кошелево, а третье место у гимназистов райцентра. Все команды получили дипломы и ценные подарки от Гомельской епархии.

Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры
Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры
Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры
Состоялся районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры

Елена БЕЛКО

Фото Уваровичского ЦДТ

 
 
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Районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры состоялся на базе Уваровичского...
 
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