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«Нельзя даже одно яблоко». В ЕС запретили ввоз почти всех овощей и фруктов в багаже без документов
Источник материала: Tut.by
«Слышал, что с конца прошлого года в страны еврозоны нельзя ввозить почти все фрукты и овощи без специальных документов на них. И это касается якобы даже яблок, которые могут быть в ссобойке, чтоб перекусить в дороге. Так ли это?» — поинтересовался читатель. Таможенники пояснили, действительно ли в странах ЕС ввели подобные нововведения.
В страны ЕС без фитосанитарного сертификата можно ввозить только пять видов фруктов,
«С 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики. Ввоз иных фруктов, овощей, семян или цветов можно осуществить только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения», — отмечают в Гродненской региональной таможне.
Без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки,
«Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», — говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку «физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС». Соответственно, это практика актуальна и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС.
При наличии фитосанитарного сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограмм. При превышение данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе.
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В страны ЕС без фитосанитарного сертификата можно ввозить только пять видов фруктов, поясняют в Гродненской региональной таможне.
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