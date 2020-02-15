«Нельзя даже одно яблоко». В ЕС запретили ввоз почти всех овощей и фруктов в багаже без документов

Источник материала: Tut.by

«Слышал, что с конца прошлого года в страны еврозоны нельзя ввозить почти все фрукты и овощи без специальных документов на них. И это касается якобы даже яблок, которые могут быть в ссобойке, чтоб перекусить в дороге. Так ли это?» — поинтересовался читатель. Таможенники пояснили, действительно ли в странах ЕС ввели подобные нововведения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В страны ЕС без фитосанитарного сертификата можно ввозить только пять видов фруктов, поясняют в Гродненской региональной таможне. По информации, размещенной на сайте Министерства финансов Польши, в ЕС изменили правила ввоза физическими лицами фруктов, овощей, растений и семян.

«С 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики. Ввоз иных фруктов, овощей, семян или цветов можно осуществить только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения», — отмечают в Гродненской региональной таможне.

Без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки, поясняли ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», — говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку «физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС». Соответственно, это практика актуальна и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС.

При наличии фитосанитарного сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограмм. При превышение данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе.

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