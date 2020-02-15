В клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет День открытых дверей

Источник материала: Tut.by

День открытых дверей в клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет 18 февраля . Здесь вы сможете не только провести время с семьей, узнать больше про фигурное катание, но и записаться на обучение.



Фото предоставлено организаторами

День открытых дверей пройдет с участием Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Мира, трехкратного чемпиона Европы — Алексея Ягудина. Юных гостей ждет мастер-класс от Ягудина и тренеров клуба. Родители смогут узнать, как проходит тренировочный процесс, задать все интересующие вопросы и записаться на пробное бесплатное занятие. После мастер-класса все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и взять автографы. Всех участников ждут памятные призы.

Мастер-класс пройдет в две секции: первый час будет посвящен учащимся спортивных школ и клубов по фигурному катанию Республики Беларусь, второй — всем желающим от 6 до 14 лет, кто всегда мечтал заниматься фигурным катанием.

Ссылку на программу мероприятия и регистрацию для участия в мастер-классе можно найти тут . Наличие собственных коньков обязательно, количество участников мастер-класса ограничено. Желающие, не участвующие в мастер -классе на ледовой площадке, могут как зрители присутствовать на трибунах.

Когда: 18 февраля, 17.00 — 19.00

Где: ФОК «Олимпик Парк», ул. Ратомская, 2.

Сколько: бесплатно

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