|
В клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет День открытых дверей
Источник материала: Tut.by
День открытых дверей в клубе фигурного катания Алексея Ягудина
День открытых дверей пройдет с участием Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Мира, трехкратного чемпиона Европы — Алексея Ягудина. Юных гостей ждет мастер-класс от Ягудина и тренеров клуба. Родители смогут узнать, как проходит тренировочный процесс, задать все интересующие вопросы и записаться на пробное бесплатное занятие. После мастер-класса все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и взять автографы. Всех участников ждут памятные призы.
Мастер-класс пройдет в две секции: первый час будет посвящен учащимся спортивных школ и клубов по фигурному катанию Республики Беларусь, второй — всем желающим от 6 до 14 лет, кто всегда мечтал заниматься фигурным катанием.
Ссылку на программу мероприятия и регистрацию для участия в мастер-классе можно найти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День открытых дверей в клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет 18 февраля. Здесь вы сможете не только провести время с семьей, узнать больше про фигурное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)