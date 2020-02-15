ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет День открытых дверей

15.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

День открытых дверей в клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет 18 февраля. Здесь вы сможете не только провести время с семьей, узнать больше про фигурное катание, но и записаться на обучение.


Фото предоставлено организаторами

День открытых дверей пройдет с участием Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Мира, трехкратного чемпиона Европы — Алексея Ягудина. Юных гостей ждет мастер-класс от Ягудина и тренеров клуба. Родители смогут узнать, как проходит тренировочный процесс, задать все интересующие вопросы и записаться на пробное бесплатное занятие. После мастер-класса все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и взять автографы. Всех участников ждут памятные призы.

Мастер-класс пройдет в две секции: первый час будет посвящен учащимся спортивных школ и клубов по фигурному катанию Республики Беларусь, второй — всем желающим от 6 до 14 лет, кто всегда мечтал заниматься фигурным катанием.

Ссылку на программу мероприятия и регистрацию для участия в мастер-классе можно найти тут. Наличие собственных коньков обязательно, количество участников мастер-класса ограничено. Желающие, не участвующие в мастер -классе на ледовой площадке, могут как зрители присутствовать на трибунах.

Когда: 18 февраля, 17.00 — 19.00
Где: ФОК «Олимпик Парк», ул. Ратомская, 2.
Сколько: бесплатно

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День открытых дверей в клубе фигурного катания Алексея Ягудина пройдет 18 февраля. Здесь вы сможете не только провести время с семьей, узнать больше про фигурное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нельзя даже одно яблоко». В ЕС запретили ввоз почти всех овощей и фруктов в багаже без документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика