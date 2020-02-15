В Минске впервые открылась выставка архитектора Лазаря Хидекеля – ученика Шагала и Малевича

Источник материала: KYKY

Сегодня, 15 февраля, в Минске впервые открывается выставка около сотни оригинальных работ Лазаря Хидекеля – потомственного архитектора, который проектировал города будущего. Выставка называется «Нас поймут через 100 лет», она пробудет до середины весны – 15 апреля.

Хидекель родом из Витебска, он – один из первых в мире супрематических архитекторов. Лазарь Хидекель, в нарушение всех правил, в 14 лет начал учиться в народной художественной школе у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого и Казимира Малевича. А уже в 15 лет вошел в объединение Утвердителей нового искусства (УНОВИС) – того самого творческого сообщества, благодаря которому Витебск узнали как центр мирового авангарда. Спустя год, в 16 лет, Хидекель возглавил архитектурную мастерскую училища. Именно архитектуре он посвятил свою жизнь.

В музее покажут ранние супрематические композиции Хидекеля и проекты его футуристических (космических и экологических) городов: например, проекты летающих городов, города-сада, космических станций и поселений. Семья Хидекеля лично отбирала работы для выставки.

«Он [Лазарь Хидекель] родился в Витебске и начал свой творческий путь именно в Беларуси. Еще в 1920-е годы он предвидел озеленение крыш домов, необходимость строить дома и не зависеть при этом от уровня моря и даже космические жилища проектировал так, будто в них можно будет заселиться», – сказал в беседе с TUT.by сын Лазаря архитектор и дизайнер Марк Хидекель.

Экспозиция проходит в рамках проекта #UNOVIS100, который совместно готовят Центр беларуско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища и компания А1. Идти на выставку нужно в Национальный художественный музей (улица Ленина, 20). Билет для взрослых будет стоить восемь рублей, для студентов дневного и школьников – четыре рубля.

Фото обложки: TUT.by.