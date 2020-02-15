







В 1996 году президент Беларуси обещал признать Абхазию и Южную Осетию сразу после России, но в 2008 году потребовал за это от Москвы два миллиарда. Об этом в эфире «День ТВ» рассказал член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Госдумы РФ Константин Затулин.





По словам Затулина, в 90-е у Лукашенко, которому прийти к власти помогла Россия, были амбиции не только на Беларусь, для чего он и затеял проект Союзного государства. Но тогда находившаяся у власти в РФ либеральная прослойка тормозила интеграцию.





А после прихода к власти Владимира Путина для белорусского лидера закрылось «окошко личных возможностей, связанное с Россией». Но был сделан упор на экономическую интеграцию, возможность жить за счет дешевых российского газа и нефти, открытого для Белоруссии российского рынка.





«Но годы шли, руководитель Белоруссии, который переизбирался несчетное количество раз, понял, что нельзя идти на соглашения с Россией, которые в чем-то ограничат его власть, – считает Затулин. – Например, вопрос о единой денежной системе. Нам (россиянам – Прим.) всякий раз говорили – начнем не с этого. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что если он потеряет контроль над печатным станком, он не сможет прибегать к нему, когда нужно. Он был инициатором Союзного договора, мало того, говорил о том, что готов идти вплоть до объединения наших государств. Теперь он это отрицает».





Политик, в свое время общавшийся в Александром Лукашенко напрямую, предположил, что белорусский лидер, понимая сложности России и то, что Запад старается «удержать ее в существующих пределах», начал с этим играть и «изменил многим своим обещаниям».









«В 1996 я лично организовывал его встречу с делегациями Абхазии и Южной Осетии, он на словах их очень поддерживал и говорил о том, что как только Россия признает их, в тот же день их признает и Беларусь, – рассказал Затулин. – Россия признала не тогда, а в 2008 году. А Беларусь за ней последовала? Нет. Я задавал этот вопрос Александру Григорьевичу в 2012 году. Он пытался мне объяснить свою позицию… «Я собирался признать Абхазию и Южную Осетию, но мои ребята сказали мне, что на Западе это очень плохо встретят, и нас могут обложить санкциями, мы потеряем два миллиарда. Я, конечно, обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву: «Дайте нам два миллиарда»...





Затулин в интервью припомнил Лукашено многое: не поддержал Москву ни в одной к фликтной ситуации, но поддерживал экс-президента Украины Петра Порошенко, обнимался с грузинским лидером Михаилом Саакашвили, отказался размещать российскую авиабазу на своей территории... В общем, бывшие друзья в России на Лукашенко откровенно ополчились. Но на обиженных, как говорится, воду возят.



