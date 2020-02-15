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Затулин: "Лукашенко просил 2 миллиарда"

15.02.2020 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшие друзья Александра Лукашенко, которые еще недавно пели оды белорусскому лидеру, начинают выступать с разоблачениями и обвинениями.



В 1996 году президент Беларуси обещал признать Абхазию и Южную Осетию сразу после России, но в 2008 году потребовал за это от Москвы два миллиарда. Об этом в эфире «День ТВ» рассказал член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

По словам Затулина, в 90-е у Лукашенко, которому прийти к власти помогла Россия, были амбиции не только на Беларусь, для чего он и затеял проект Союзного государства. Но тогда находившаяся у власти в РФ либеральная прослойка тормозила интеграцию.

А после прихода к власти Владимира Путина для белорусского лидера закрылось «окошко личных возможностей, связанное с Россией». Но был сделан упор на экономическую интеграцию, возможность жить за счет дешевых российского газа и нефти, открытого для Белоруссии российского рынка.

«Но годы шли, руководитель Белоруссии, который переизбирался несчетное количество раз, понял, что нельзя идти на соглашения с Россией, которые в чем-то ограничат его власть, – считает Затулин. – Например, вопрос о единой денежной системе. Нам (россиянам – Прим.) всякий раз говорили – начнем не с этого. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что если он потеряет контроль над печатным станком, он не сможет прибегать к нему, когда нужно. Он был инициатором Союзного договора, мало того, говорил о том, что готов идти вплоть до объединения наших государств. Теперь он это отрицает».

Политик, в свое время общавшийся в Александром Лукашенко напрямую, предположил, что белорусский лидер, понимая сложности России и то, что Запад старается «удержать ее в существующих пределах», начал с этим играть и «изменил многим своим обещаниям».


«В 1996 я лично организовывал его встречу с делегациями Абхазии и Южной Осетии, он на словах их очень поддерживал и говорил о том, что как только Россия признает их, в тот же день их признает и Беларусь, – рассказал Затулин. – Россия признала не тогда, а в 2008 году. А Беларусь за ней последовала? Нет. Я задавал этот вопрос Александру Григорьевичу в 2012 году. Он пытался мне объяснить свою позицию… «Я собирался признать Абхазию и Южную Осетию, но мои ребята сказали мне, что на Западе это очень плохо встретят, и нас могут обложить санкциями, мы потеряем два миллиарда. Я, конечно, обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву: «Дайте нам два миллиарда»...

Затулин в интервью припомнил Лукашено многое: не поддержал Москву ни в одной к фликтной ситуации, но поддерживал экс-президента Украины Петра Порошенко, обнимался с грузинским лидером Михаилом Саакашвили, отказался размещать российскую авиабазу на своей территории... В общем, бывшие друзья в России на Лукашенко откровенно ополчились. Но на обиженных, как говорится, воду возят.
 
 
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Бывшие друзья Александра Лукашенко, которые еще недавно пели оды белорусскому лидеру, начинают выступать с разоблачениями и обвинениями.
 
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