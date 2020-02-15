Минтруда РБ: Факты неправильного начисления зарплаты бюджетникам не носят массовый характер

Вместе с тем ведомство обращает внимание, что такие факты не носят массовый характер.





"… факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с человеческим фактором - ошибками бухгалтерских служб. Полагаем, данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников: в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения", - говорится в комментарии ведомства.





Министерство обращает внимание на то, что заработная плата работников бюджетных организаций - сложная и многофакторная система.





«Чтобы разбираться в нюансах ее начисления, надо обладать соответствующими навыками, а также знаниями нормативных правовых актов по данному вопросу, и, что самое главное, правильно их применять. Сейчас же многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж".





Минтруда отмечает, что мониторинг ситуации с выплатой заработной платы продолжается.



