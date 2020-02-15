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Макей: Переговоры с РФ о компенсации за грязную нефть идут с огромным трудом

15.02.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан, а переговоры на эту тему проходят с огромным трудом.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно - желательно, чтобы это произошло как можно скорее - вся эта история благополучно завершится. К сожалению, пока инцидент не исчерпан", - сказал министр, которого цитирует газета «Известия».
 
 
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Инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан, а переговоры на эту тему проходят с огромным трудом.
 
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