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Макей: Переговоры с РФ о компенсации за грязную нефть идут с огромным трудом
Источник материала: Партизан
Инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан, а переговоры на эту тему проходят с огромным трудом.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно - желательно, чтобы это произошло как можно скорее - вся эта история благополучно завершится. К сожалению, пока инцидент не исчерпан", - сказал министр, которого цитирует
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Инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан, а переговоры на эту тему проходят с огромным трудом.
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