Назван действенный способ защиты от шантажа хакеров

Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова.





Она отметила, что злоумышленники могут сделать фотографию человека или видео в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.





По словам эксперта, лучшей защитой от подобного проникновения является надежный антивирус.





ru.oxu.az Кроме того, можно заклеить видеокамеру на компьютере, пишет





В то же время специалист отметила, что это не защитит от записи голоса с микрофона и от шпионажа в те моменты, когда пользователь сам решил включить камеру.





"Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз", - пояснила эксперт.





Что касается камеры на смартфоне, то ее заклеивать неудобно, сказала Наместникова, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия, например, обращать внимание, куда направлена камера.



