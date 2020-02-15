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Назван действенный способ защиты от шантажа хакеров
Источник материала: Партизан
Киберпреступники уже давно научились получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и персональных компьютеров.
Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова.
Она отметила, что злоумышленники могут сделать фотографию человека или видео в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.
По словам эксперта, лучшей защитой от подобного проникновения является надежный антивирус.
Кроме того, можно заклеить видеокамеру на компьютере, пишет
В то же время специалист отметила, что это не защитит от записи голоса с микрофона и от шпионажа в те моменты, когда пользователь сам решил включить камеру.
"Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз", - пояснила эксперт.
Что касается камеры на смартфоне, то ее заклеивать неудобно, сказала Наместникова, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия, например, обращать внимание, куда направлена камера.
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Киберпреступники уже давно научились получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и персональных компьютеров.
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