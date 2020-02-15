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Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить

15.02.2020 12:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Импульсивные покупки склонен совершать почти каждый человек. Многие люди способны сдерживать эту привычку, а кто-то вовсе не носит с собой много наличности, чтобы её не тратить. Впрочем, теперь всё чаще люди оплачивают покупки банковской карточкой, что несколько усложняет экономию. 

Хотя стоит признать, что порой можно позволить себе маленькие слабости. Ведь это так приятно – купить что-то красивое. Вот девять примеров вещей, при виде которых будет сложно удержаться от импульсивной покупки. 

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/RighteousNeighbor 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/QwertyD0lphin 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/CYBERSson 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/sacrecoeur1206 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/squid50s 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/Master1718 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/Timex_916 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/FunboyFrags 

Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Фото: reddit.com/user/Newcool1230 

Кстати, несколько месяцев назад мы показывали игрушки, которые очень захочется купить.

Но поскольку это просто фотографии, на них можно безопасно посмотреть здесь

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Импульсивные покупки склонен совершать почти каждый человек. Многие люди способны сдерживать эту привычку, а кто-то вовсе не носит с собой много наличности, чтобы...
 
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