Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить

Источник материала: СТВ

Импульсивные покупки склонен совершать почти каждый человек. Многие люди способны сдерживать эту привычку, а кто-то вовсе не носит с собой много наличности, чтобы её не тратить. Впрочем, теперь всё чаще люди оплачивают покупки банковской карточкой, что несколько усложняет экономию.

Хотя стоит признать, что порой можно позволить себе маленькие слабости. Ведь это так приятно – купить что-то красивое. Вот девять примеров вещей, при виде которых будет сложно удержаться от импульсивной покупки.

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться



Фото: reddit.com/user/RighteousNeighbor



Фото: reddit.com/user/QwertyD0lphin



Фото: reddit.com/user/CYBERSson



Фото: reddit.com/user/sacrecoeur1206



Фото: reddit.com/user/squid50s



Фото: reddit.com/user/Master1718



Фото: reddit.com/user/Timex_916



Фото: reddit.com/user/FunboyFrags



Фото: reddit.com/user/Newcool1230

Кстати, несколько месяцев назад мы показывали игрушки, которые очень захочется купить.