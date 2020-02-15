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Макей встретился в Мюнхене с помощником госсекретаря США
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвует в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля
Кларк Купер и Владимир Макей / twitter.com/BelarusMID
Помимо участия в ряде мероприятий, Макей встретился с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом. Речь шла о сотрудничестве нашей страны и ЕС. Также были проведены переговоры с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером. Макей и Купер обсудили "широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", сообщает пресс-служба МИДа Беларусі.
Как известно, в последние годы отношения Минска и Вашингтона улучшаются. В начале февраля 2020-го Беларусь посетил госсекретарь Майк Помпео. "Мы не говорим о выборе между "нами" и "ими", — говорил Помпео в Минске, имея в виду Соединённые Штаты и Россию. — Мы говорим о дипломатических отношениях. Об улучшении отношений".
Министр иностранных дел Республики #Беларусь Владимир #Макей принимает участие в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвует в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля
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