Макей встретился в Мюнхене с помощником госсекретаря США





Кларк Купер и Владимир Макей / twitter.com/BelarusMID





Помимо участия в ряде мероприятий, Макей встретился с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом. Речь шла о сотрудничестве нашей страны и ЕС. Также были проведены переговоры с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером. Макей и Купер обсудили "широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", сообщает пресс-служба МИДа Беларусі.





Как известно, в последние годы отношения Минска и Вашингтона улучшаются. В начале февраля 2020-го Беларусь посетил госсекретарь Майк Помпео. "Мы не говорим о выборе между "нами" и "ими", — говорил Помпео в Минске, имея в виду Соединённые Штаты и Россию. — Мы говорим о дипломатических отношениях. Об улучшении отношений".





Министр иностранных дел Республики #Беларусь Владимир #Макей принимает участие в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности



