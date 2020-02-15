ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей встретился в Мюнхене с помощником госсекретаря США

15.02.2020 12:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвует в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля


Кларк Купер и Владимир Макей / twitter.com/BelarusMID

Помимо участия в ряде мероприятий, Макей встретился с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом. Речь шла о сотрудничестве нашей страны и ЕС. Также были проведены переговоры с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером. Макей и Купер обсудили "широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", сообщает пресс-служба МИДа Беларусі.

Как известно, в последние годы отношения Минска и Вашингтона улучшаются. В начале февраля 2020-го Беларусь посетил госсекретарь Майк Помпео. "Мы не говорим о выборе между "нами" и "ими", — говорил Помпео в Минске, имея в виду Соединённые Штаты и Россию. — Мы говорим о дипломатических отношениях. Об улучшении отношений".

Министр иностранных дел Республики #Беларусь Владимир #Макей принимает участие в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвует в работе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля
 
Новости дня
Новости разные
 
Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика