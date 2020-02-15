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Александр Лукашенко поделился подробностями встречи с Владимиром Путиным

15.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жесткий и откровенный разговор. Александр Лукашенко поделился подробностями встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась неделю назад в Сочи, передает телеканал «МИР 24».

Основной темой беседы стали поставки нефти и газа. Минск продолжает рассматривать и альтернативные источники топлива через Балтийские порты в Польше и Литве. Особое внимание Александр Лукашенко уделил условиям покупки российского газа.

«Мы в союзе. И не только Союз Беларуси и России, а Евразийский экономический союз. И мы договорились, что здесь у нас будет торговля товарами, услугами и перемещение капитала без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, если нет равных условий для таких предприятий. У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России – 100 долларов или 80. Как с ними конкурировать? Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь с Россией и что я хочу от России. Ни в коем случае не дешевле», – рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил также, что Беларусь и Россия продвигаются в вопросе интеграции. Будет продолжена работа по дорожным картам.



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Теги: Минск
 
 
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Особое внимание Александр Лукашенко уделил условиям покупки российского газа.
 
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