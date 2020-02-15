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Встряхнуться ото сна. Может ли машина сама разбудить заснувшего водителя?

15.02.2020 13:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Встряхнуться ото сна. Может ли машина сама разбудить заснувшего водителя?
Africa Studio / shutterstock.com

Сильная утомленность наступает у людей обычно через 5-7 часов, проведенных за рулем, или 500 километров непрерывного пробега. Усталость перерастает в дремоту, борьба с которой зачастую не приносит результатов, и в какой-то момент водитель проваливается на секунду-другую в сон. Этого достаточно, чтобы автомобиль устремился к краю дороги. Несколько мгновений — и очнувшийся драйвер вздрагивает от ужаса, когда видит перед собой водоотводную яму на обочине или приближающийся грузовик. Приходится резко отворачивать и возвращать машину на прежний путь. Может ли электроника помочь водителю в таких ситуациях, рассказывает эксперт Валерий Тараканов.

Предложить кофе

С развитием электронных систем безопасности предпринимались многократные попытки сделать устройство, понимающее состояние водителя и предпринимающее активные действия для снижения риска ДТП из-за усталости человека. Сначала они дебютировали на премиальных брендах, таких, как Mercedes или Volvo, а затем перешли и в массовый сегмент.

Встряхнуться ото сна. Может ли машина сама разбудить заснувшего водителя? Чем опасно чихание за рулем?

Правда, системы контроля усталости первого поколения, такие, как DAW+, могли лишь предупреждать хозяина о его недостаточно бодром состоянии. По специфике езды человека, по анализу манипуляций рулем, по характеру активации акселератора или тормоза анализировалась его психомоторика, и при последующих изменениях в ней делался вывод о снижении внимания.

Другими словами, если реакции человека замедляются, то можно говорить о скором приближении дремоты.

Электронная система DAW+ реагирует на такие изменения. Раздается громкий сигнал, а на приборной панели загорается предложение отдохнуть и выпить чашечку кофе.

Со временем водители привыкли к подобным устройствам и уже редко обращали на них внимание. Многие продолжали ехать по 15-20 часов, пока не засыпали за рулем.

Тряска во благо

На рынок сейчас выходят более совершенные девайсы LKA+LFA, способные не только недовольно пищать, но и вмешиваться в процесс управления, встряхивая водителя ото сна и заставляя его взбодриться. Причем доступны они не только на премиальных автомобилях, но и на сравнительно недорогих моделях.

Представим ситуацию: человек отпустил руль, и кроссовер Kia Seltos начал медленно сползать с полосы. В этот момент камера фиксирует приближение к разметке. Электроника немного выжидает, а затем — за секунду до пересечения линии — резко дергает баранку в сторону, заставляя автомобиль вздрогнуть. А вместе с ним встряхивается и заснувший водитель.

Встряхнуться ото сна. Может ли машина сама разбудить заснувшего водителя?
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Если это не помогает, машина клонится к другому краю полосы и повторяет резкий маневр уклонения, встряхивая водителя. Обычно этого бывает достаточно, если, конечно, хозяин не потерял сознание из-за сердечного приступа.

Несколько встряхиваний — и в кровь человека вливается столько адреналина, что он уже не захочет спать.

Это не автопилот

Действие такой системы похоже на работу ассистента удержания в полосе Lane Keep Assist, который давно уже используется на машинах разных классов. Он тоже ведет автомобиль в рамках линий разметки и, как правило, работает в связке с адаптивным круиз-контролем. Однако Lane Keep Assist управляет автомобилем плавно и без рывков. Логика его использования совсем другая.

При поездке на автостраде водитель может преднамеренно отпустить руль, чтобы залезть в сумку, достать бутерброд или открыть бутылку воды. Человек сохраняет контроль над движением машины и лишь на время позволяет устройству перехватить руль. Электроника в течение 15-20 секунд будет корректировать траекторию самостоятельно, а затем подаст тревожные сигналы и заставит водителя вновь положить руки на руль. По истечении 15-20 секунд система отключается.

В отличие от Lane Keep Assist новое устройство LKA+LFA работает грубее, но не отключается через 15 секунд. Устройство не корректирует баранку постоянно и не создает у водителя ощущения постороннего вмешательства. Но оно вмешивается в процесс управления лишь тогда, когда машина уже готова выехать на соседнюю полосу или улететь на обочину из-за потери водителем внимательности.

Встряхнуться ото сна. Может ли машина сама разбудить заснувшего водителя? Как распознают пьяного водителя в потоке машин?

Активируется система LKA+LFA на кроссовере Kia Seltos отдельной кнопкой слева от рулевой консоли. А вот кнопка включения родственной ей системы удержания в полосе расположена на спице руля, рядом с адаптивным круиз-контролем. Позднее такие же устройства начнут применяться на многих моделях и марках.

 
 
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Системы активной безопасности перешли на новый уровень. Корейцы научили их трясти засыпающих водителей и тем самым избегать опасных ситуаций на дороге.
 
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