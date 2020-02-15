Новая Toyota GR Supra получила прибавку в мощности и стала динамичнее

Источник материала: Tut.by

Премьера нового поколения спорткара Toyota состоялась в начале прошлого года в Детройте , но уже сейчас компания решила провести достаточно серьезное обновление своего купе.





Пока все новшества касаются машин для американского рынка, но вскоре они будут доступны и в Европе и Японии. Никакой корректировки внешности — обновки для Supra по большей части технические. Так, отдача рядной турбо-«шестерки» на топовой версии, получившей измененный выпускной коллектор, новые поршни и уменьшенную степень сжатия, увеличена на 47 л.с. и теперь достигает 387 л.с., хотя крутящий момент вырос всего на 4 Нм (до 499 Нм).





До 60 миль в час (97 км/ч) шестицилиндровая Supra в американской спецификации разгоняется за 3,9 секунды (на 0,2 секунды быстрее прежней версии). Также спорткару перенастроили подвеску и усилитель руля, изменили алгоритм работы ESP и повысили жесткость кузова — все ради улучшения управляемости, подчеркивают в Toyota.





А еще в американской гамме спорткара появилась базовая версия Supra с двухлитровой турбо-«четверкой», которая ранее была анонсирована и для европейского рынка. Отдача турбомотора — 258 л.с. и 400 Нм, а единственной коробкой передач, как и у шестицилиндровой версии, является 8-ступенчатый «автомат» ZF. До 100 км/ч базовое купе разгоняется за 5,2 секунды, максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. В салоне всех версий GR Supra появился увеличенный с 6,5 до 8,8 дюймов экран мультимедиа-системы (раньше он был стандартным оснащением топовой комплектации).





Кроме того, для американского рынка Toyota подготовила спецверсию Supra A91 Edition, которая отличается эксклюзивной синей окраской кузова (Refraction), карбоновым задним спойлером, оригинальными колесами и декором, а также салоном с отделкой черной алькантарой с синей прострочкой.





Продажи обновленной Supra в США начнутся летом, сроки выхода на другие рынки пока неизвестны.