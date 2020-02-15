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Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

15.02.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

31 год назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Война закончилась, однако её долгое эхо слышно во многих семьях, оставшихся без отцов, братьев и сыновей. Ежегодно траурные мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов, проходят по всей стране.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте


В Бресте по традиции память белорусов, которые пали в Афганской войне, почтили сегодня, 15 февраля 2020 года, в Парке воинов-интернационалистов. В митинге и церемонии возложения приняли участие руководство города, представители общественных организаций и учреждений, городской депутатский корпус, дипломаты, воины-интернационалисты, матери, вдовы, ветераны, школьники и молодежь города.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте


Юные жители Бреста держали в руках портреты земляков, которые в 80-ые годы прошлого столетия проявили мужество и героизм. Около полутора тысяч брестчан приняли участие в Афганской войне. 28 из них погибло.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте


В своём выступлении председатель военному комиссар Брестской области Олег Коновалов подчеркнул, что каждый прошедший через эту войну стал её частью. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте


На митинге, посвященном памяти воинов-интернационалистов председатель городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане Сергей Пухальский.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте


От имени родных и близких военнослужащих, погибших в Афганистане, к жителям города обратилась Людмила Островская.

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялся в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  31 год назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Война закончилась, однако её долгое эхо слышно во многих семьях, оставшихся без отцов,...
 
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