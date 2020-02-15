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Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина

15.02.2020 13:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеофрагментами со съёмок нового телевизионного проекта, а также показал, чем перекусывает во время перерыва. И несложно догадаться, что съёмки проходили в День всех влюблённых. 

«Ем такую вкусную курочку с рисом. Дома мне всё подготовили, передали. Видите, в судочке, заботятся обо мне. В этом и есть правильное празднование Дня святого Валентина. Хоть и на работе, но, когда всё сделано дома заботливыми руками… Приятного аппетита, влюблённые», – пожелал телеведущий. 

Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Через несколько часов артист поделился уже другими видео, где он вместе с семьёй собирается отдыхать. В одном из роликов Гарри восхищается скорости, с которой движется самолёт, а в другом Лиза поёт песенку про красный чемодан. 

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Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Напомним, за Instagram-страницей Максима Галкина следят более семи миллионов пользователей, а его публикации набирают сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. 

Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

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Люди в материале: Максим Галкин, Гарри Галкин, Елизавета Галкина

 
 
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Новости России. Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеофрагментами со съёмок нового телевизионного проекта, а также показал,...
 
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