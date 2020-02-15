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«Пророчество» от Hyundai: концепт Prophecy покажет развитие дизайна марки

15.02.2020 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный автосалон в Женеве перед представителями СМИ откроет двери 3 марта, и производители понемногу начинают делиться первой информацией о готовящихся дебютах. Вот и компания Hyundai вбросила тизер своего грядущего шоу-кара Prophecy (то есть «пророчество» в переводе).


Как следует из названия, созданный в рамках фирменной философии «чувственной спортивности» концепт покажет направление дальнейшего развития дизайна корейского бренда, а заодно станет «образцом стиля для линейки электрических автомобилей Hyundai», как говорится в официальном релизе. Напомним, что на днях корейский автогигант объявил о сотрудничестве с американским стартапом Canoo, который поможет Hyundai в разработке новой модульной архитектуры для электрокаров.

Из некоторых особенностей женевского шоу-кара с красивым силуэтом — элегантные изгибы широких задних крыльев и спойлер с интегрированными светодиодными фонарями. Prophecy — это электромобиль, но подробностей о его устройстве компания пока не приводит. Неизвестны и габариты концепта. Впрочем, все подробности о машине уже не за горами.

 
 
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Международный автосалон в Женеве перед представителями СМИ откроет двери 3 марта, и производители понемногу начинают делиться первой информацией о своих...
 
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