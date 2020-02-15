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Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом?

15.02.2020 14:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом?
Борьба с безбилетниками не прекращается никогда. © / Союзмультфильм / Кадр из мультфильма

КТО БЕЗБИЛЕТНЫЙ?

Согласно белорусскому законодательству безбилетным считается проезд без проездного билета (талончика); с проездным билетом, не соответствующим выполняемой перевозке (например, поездка в автобусе с проездным билетом на трамвай); с проездным билетом (талончиком) без отметки в валидаторе или компостере; без документа, подтверждающего льготу по оплате проезда или на бесплатный проезд.

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С 1 января 2020 года штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте составляет от 13,5 до 27 руб. (от 0,5 до 1 базовой величины), в пригородном транспорте – 18,9 руб. (0,7 базовой величины), в междугороднем транспорте – 27 руб. (1 базовая величина). Кроме уплаты штрафа, пассажир должен оплатить и стоимость проезда.

Если безбилетный пассажир признает себя виновным и согласен на уплату штрафа, то протокол об административном правонарушении не составляется. При уплате штрафа на месте такому пассажиру выдается квитанция. Штраф при этом должен быть установлен по нижнему пределу.

Если безбилетный пассажир отказывается от уплаты штрафа, а также если невозможно установить его личность из-за непредъявления им соответствующих документов, контролирующее лицо должно обратиться в органы внутренних дел для установления личности и оформления протокола об административном правонарушении.

Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом?
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НЕ «СЛИНЯТЬ»

По словам генерального директора ГП «Минсктранс» Леонтия ПАПЕНКА, текучесть кадров контрольно-ревизионных сотрудников достаточно высокая. Это объясняется нервной, а подчас и небезопасной работой.

Действительно, сообщения об оскорблении или избиении сотрудников контрольно-ревизионной не так уж редки. Однако стоит учесть, что штраф за безбилетный проезд относительно невысокий, а за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, грозит даже уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом? На каком расстоянии от проезжей части нужно ждать автобус?

Отчасти доказать вину безбилетников помогают видеорегистраторы, которые имеются у контролеров. Для более эффективной борьбы с «зайцами» режим работы контролеров, в частности в Минске, расширили с 6 утра до часа ночи. Форму одежды сотрудника сделали менее броского цвета.

Леонтий Папенок отмечает, что эти и ряд иных мер дали положительный результат. Число транзакций в общественном транспорте в 2019 году возросло на 10%. В отдельные месяцы выявляли до 15 тыс. безбилетников. За год оштрафовано 140 тыс. человек, что на 8% больше, чем в 2018 году.

ВЕС БЕЗБИЛЕТНИКА

Для борьбы с безбилетниками в нашей стране применялись и другие меры, но не все они прижились. К примеру, одно время контролерам помогали добровольные народные дружины. В октябре 2019 года был начат эксперимент, позволяющий контролерам останавливать транспорт не только на остановочных пунктах, но в любом месте маршрута.

А в начале февраля 2020 года резонанс вызвало возможное нововведение. Предполагалось, что валидаторы будут блокировать примерно через 15 секунд после начала движения, чтобы пассажиры оплачивали проезд сразу же после входа в транспорт, а не только завидев контролеров. Новость породила много шуток, несколько гневных петиций, а также большое количество обсуждений. Люди опасались, что законопослушные граждане попросту не успеют оплатить проезд за 15 секунд, а безбилетники как ездили «зайцами», так и будут. В итоге инициатива не прижилась.

Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом? В каких случаях метро может не работать?

Неравнодушными предлагались совсем уж необычные способы борьбы с «зайцами». К примеру, студенты БГУ предложили вычислять безбилетников по весу автобуса. Предполагалось, что специальные датчики измерения массы свяжут со счетчиком пробитых талонов. Изменение весовых показателей при сохранении или непропорциональном колебании данных о проездных билетах и станет указывать на присутствие неоплативших проезд.

КАК У НИХ?

В Москве достаточно эффективной для борьбы с безбилетниками стала инициатива установки турникетов на входе в автобус. Попасть в транспорт без оплаты стало практически невозможно. Однако возникли другие проблемы: существенно увеличилось время на посадку. В итоге турникеты исчезли из автобусов.

В некоторых странах сумма штрафа за безбилетный проезд чрезвычайно высока, так что лучше купить талончик. Существует и практика прогрессивного штрафа. Предположим, вы по каким-то причинам не успели купить талон или забыли проездной дома. В случае встречи с ревизором получаете минимально возможный штраф. Однако, если попадетесь снова, размер штрафа увеличивается многократно.

Достаточно радикальные меры около десяти лет назад приняли в Индии. Там для борьбы с безбилетниками в железнодорожном транспорте наняли несколько десятков профессиональных боксеров. А в Индонезии пошли еще дальше. В этой стране находятся любители прокатиться на крыше вагонов поездов и электричек. В 2012 году мир облетели фотографии нового приспособления для борьбы с руферами-безбилетниками – железнодорожники установили на путях несколько арок с подвешенными на цепях гирями. Эти набалдашники конструктивно приспособлены для того, чтобы сбивать людей с крыши. Столь жесткие меры стали причиной трагической гибели нескольких десятков пассажиров, смерть которых наступила из-за удара электрическим током или падения с крыши. Но ряды «зайцев» в индонезийских поездах заметно поредели. Ранее в той же стране безбилетников обливали краской и даже травили собаками.

Охота на «зайцев». Как борются с безбилетниками у нас и за рубежом?
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Борьба с безбилетниками в общественном транспорте – больная тема для транспортников. Меры по выявлению «зайцев» предлагаются чуть ли ни ежемесячно. Подробнее – в...
 
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