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Деньги и портреты. Что зарубежные звезды публикуют в соцсетях о Беларуси?
15.02.2020 13:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Джаред Лето познакомил мир с белорусским языком. © /
ДЖАРЕД ПАДАЛЕКИ
Американский актер Джаред Падалеки, широко известный по сериалу «Сверхъестественное», сфотографировался со старыми белорусскими деньгами – «зайчиками», которые использовались в начале 1990-х годов. Снимок актер выложил в социальной сети Instagram.
«Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Беларусь за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок (за исключением лося, который должен был стоить больше!)», – сделал шуточную подпись под снимком актер. Юмор ситуации в том, что героя Падалеки в сериале «Сверхъестественное» часто называют Лосем.
К слову, снимок не остался незамеченным белорусским МИД. В ответ на публикацию представители ведомства в шуточной форме пригласили Падалеки приехать в Беловежскую пущу, отметив, что там водится много лосей.
КИАНУ РИВЗ
В марте 2018 года художница из Бреста Александра Клавдиева написала портрет актера Киану Ривза и опубликовала в соцсети. Она подписала его словами: «Думаю, нет необходимости в каких-либо словах. Просто великий человек и актер». Спустя некоторое время портрет актеру показали знакомые, и Ривз решил сфотографироваться с ним.
«Если честно, я толком не знаю, кто показал портрет актеру. Моя знакомая из Беларуси работает в Западной Европе, у нее есть друзья по всему миру, и один из них работает на голливудских проектах – рисунок дошел через третьи или четвертые руки.
Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня все получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно!» – поделилась позже эмоциями девушка.
ДЖОННИ ДЕПП
Еще один случай, когда творчество белорусов заставило удивиться зарубежных звезд, произошел в середине 2018 года. Минчанин Станислав Никонович занимается скульптурой, в том числе создает необычные фигурки знаменитостей из глины. Белорус сделал фигурку знаменитого американского актера и музыканта Джонни Деппа, с которым мечтал встретиться лично.
Благодаря творчеству его мечта осуществилась. Белоруса пригласили пообщаться с Джонни Деппом после концерта его группы Hollywood Vampires в Москве и предоставили возможность вручить фигурку музыканту. Снимки со встречи появились в официальном аккаунте группы в Instagram. В подписи к фотографиям обратили внимание, что талантливый скульптор родом из Беларуси.
ДЖАРЕД ЛЕТО
В 2015 году лидер популярной американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето посетил с концертом Минск. Перед выступлением музыкант предпочел не сидеть в гостиничном номере, а пройтись по улицам белорусской столицы, где наткнулся на афишу собственного шоу.
Снимок на фоне этой афиши появился в Instagram Джареда Лето. Благодаря этому поклонники музыканта по всему миру узнали такие белорусские слова, как «каханне», «палкасць» и «красавiк».
ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН
В конце 2016 года в Беларусь прилетел американский актер, звезда боевиков 1990-х Дольф Лундрен. Он посетил офис компании, занимающей разработкой компьютерных игр.
В своем аккаунте в социальной сети Instagram Лундгрен опубликовал короткое видео на фоне выстроенных в форме ёлки бутылок, подписав его: «Приехал в Беларусь с бутылочным деревом».
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«АиФ» вспомнил необычные «весточки» зарубежных звезд о нашей стране.
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