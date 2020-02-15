Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться! Следить нужно не только за рационом детей, но и за количеством съеденных продуктов, даже полезных.
Е. Моряков, Минск
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«Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться!»
15.02.2020 14:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться! Следить нужно не только за рационом детей, но и за количеством съеденных продуктов, даже полезных.
Е. Моряков, Минск
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