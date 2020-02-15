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«Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться!»

15.02.2020 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться!»
АиФ

«Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться!» Кормите правильно! Как избежать ожирения у детей
В детстве родители, бабушки заставляли меня доедать все, что на тарелке, даже если есть больше не хотелось. Аргументом было то, что, недоедая кусок хлеба, я якобы оставляю свою силу. В итоге к 18 годам я весил около центнера, и понадобилось немало усилий, чтобы привести себя в форму.

Дорогие родители, не заставляйте ребенка объедаться! Следить нужно не только за рационом детей, но и за количеством съеденных продуктов, даже полезных.

Е. Моряков, Минск

 
 
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АиФ Кормите правильно! Как избежать ожирения у детей В детстве родители, бабушки заставляли меня...
 
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